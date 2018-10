Tientallen verzoeken om Insiya's vader Shehzad Hemani te horen

De rechter-commissaris, rechter Ronny van de Water, moest uitleggen over wat allemaal is ondernomen om Insiya's vader Shehzad Hemani te horen.



Het is vrij uitzonderlijk dat een rechter-commissaris wordt gehoord. De rechtbank wil weten waarom het zo lang duurt om de vader van Insiya, tevens verdachte, in deze zaak te horen.



Er zijn, zo bleek maandagochtend, tientallen verzoeken uitgegaan om Hemani te horen. Ook is er een rechtshulpverzoek gedaan. Advocaat Gerard Spong van Hemani had gezegd dat zijn cliënt bereid zou zijn een verklaring af te leggen en vragen zou beantwoorden.



Of Hemani inmiddels wel gehoord kan worden, wilde de rechter weten. Van de Water: "Ik kan er geen inschatting over maken of hij gehoord kan worden. Uit informele contacten hebben we de hoop gevestigd dat we stap verder zijn dan tot nu toe. Het is koffiedik kijken. Maar ik maak mijn agenda vrij als het zover is."



Waar de zevende verdachte is, de neef van de vader, weet de rechter-commissaris niet.



Verdachten blijven weg

Vier verdachten zijn maandagochtend vanwege alle media-aandacht voor de zaak niet gekomen. Alleen Robert B. (53) en chauffeur Willem V. (54) waren erbij aanwezig.



Frederik S. (60) en zijn dochter Lizzy S. (26) konden of wilden bovendien geen vrij vragen voor de rechtszaak.



Advocaat Nancy Dekens van Frederik S. (60): "Hij heeft geen vrij kunnen krijgen. Zijn baas weet niet van de zaak. Hij heeft last van alle media. Hij is bedreigd. Op social media heeft het enorme vlucht genomen. Hij heeft angst, ook om in beeld te worden gebracht."



De advocaat van Lizzy S.: "Mijn cliënt heeft zojuist een baan aanvaard. Zij kiest ervoor haar baan te behouden. Het was geen strategische keuze. Zij heeft ook last van media-aandacht."



De rechter was niet erg content met het wegblijven van vier van de zes verdachten. "Er staat veel op het spel. Je kunt toch vrije dag nemen van je werk," aldus de rechter.



Nadia Rashid, de moeder van Insiya, woonden de rechtszaak met haar broer en moeder bij en haar advocaat Peter Plasman.



Aan de tand voelen

De rechtbank heeft zes dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak waar zes verdachten terecht staan en was niet gelukkig met het wegblijven van het merendeel van de verdachten. Zij wil hen aan de tand kunnen voelen.



De destijds twee jaar oude peuter werd in september 2016 met geweld uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer ontvoerd en naar India gebracht. Sindsdien leeft zij daar bij haar vader, die de hoofdverdachte in de ontvoeringszaak is.



Ontvoerder

De ouders van Insiya liggen al jaren in scheiding maar woonden in India. Moeder Nadia Rashid vertrok eind 2014 met haar dochter naar Nederland.