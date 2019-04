Tientallen uitgeprocedeerden demonstreren in hal Stopera

Slecht nieuws

Halsema zit in New York, dus na een uur wachten komt locoburgemeester Rutger Groot Wassink naar beneden om met de asielzoekers te praten. Hij heeft slecht nieuws. "Jullie hebben elk recht om te demonstreren, maar niet hier. Ook is het onmogelijk om hier te overnachten. En ik heb geen andere opvang voor jullie; ze zitten vol, en er zijn wachtlijsten."



En het Slotervaart dan, oppert iemand. Dat staat leeg, en daar zijn bedden. Maar ook dat is geen optie, zegt Groot Wassink. "Het spijt me heel erg, ik snap dat dit teleurstellend is. Maar dit is het enige eerlijke antwoord dat ik kan geven. We zijn heel hard bezig de 24-uursopvang te realiseren, maar die is nog niet klaar."



Kortom: als niet snel een nieuwe weldoener zich meldt, zal de groep buiten moeten slapen. Sommigen zijn bang dat ze gearresteerd zullen worden omdat ze geen papieren hebben.



Het enige dat Groot Wassink ze kan toezeggen, is dat hij met de politie zal praten. Tot 20.00 uur zitten ze in elk geval warm. Tot die tijd is het gemeentehuis open.