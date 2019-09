Tientallen supporters FC Groningen opgepakt vanwege vechtafspraak met Ajacieden

De politie kwam in grote getale naar de horecagelegenheid aan het Scheldeplein om de supporters op te pakken. Beeld Politie Amsterdam

De supporters van de club uit Groningen hadden geen kaartje voor de wedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena en waren naar Amsterdam gekomen om te vechten. Daarover had de politie informatie ontvangen, waarop is besloten deze vechtafspraak te voorkomen.

De verdachten zijn aangehouden in een horecagelegenheid aan het Scheldeplein in Zuid, waar tientallen Ajax-supporters in de buurt waren. De Groningers hadden onder andere cocaïne, een boksbeugel, bitjes, bivakmutsen en een ruitentikker weggegooid. Ook werd er zwaar vuurwerk aangetroffen.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.