Tientallen schoten te horen op video schietincident DNB

Een passant die voorbij fietste, is gewond geraakt aan zijn been. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan zijn verwondingen.



Zoals gebruikelijk is wanneer agenten schieten, is het onderzoek overgedragen aan de Rijksrecherche.



Reanimeren

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank liet weten dat het incident 'naar het zich laat aanzien' niets met de bank te maken heeft. Ook de politie heeft die signalen niet ontvangen, maar houdt wel alle scenario's open.



De omgeving nabij De Nederlandsche Bank werd woensdagavond zeer ruim afgezet, waardoor auto's en trams om moesten rijden. Hulpdiensten waren in grote getale uitgerukt. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Er werd ter plaatse geprobeerd de Amsterdammer te reanimeren, maar dat mocht niet baten.



Schietincident IJburg

Ook op de George Sliekerkade op IJburg vond woensdag tegen middernacht een schietincident plaats. Een 43-jarige Amsterdamse man is daarbij gewond geraakt. Hij verkeert niet in levensgevaar. Twee verdachten zijn nog op de vlucht.



De politie ziet geen verband tussen beide incidenten. "Daar gaan we op dit moment niet vanuit," aldus een woordvoerder.