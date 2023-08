Tientallen meters koperkabel gestolen uit liftschacht van wooncomplex in Amsterdam-Noord

In een appartementencomplex aan het Bezaanjachtplein zijn koperen kabels uit een liftschacht gestolen. Foto ter illustratie. Beeld Getty Images

De schade die door de diefstal is ontstaan, wordt voorlopig geraamd op 5000 euro, aldus een woordvoerder van Objectief Management, die namens de VVE spreekt. Omdat twee beschadigde onderdelen niet direct leverbaar zijn, is de lift voor geruime tijd buiten werking. Bewoners van het complex kunnen nog wel gebruik maken van een andere lift in het gebouw.

Hoewel de VVE-woordvoerder in twintig jaar nog nooit zoiets heeft meegemaakt, is het stelen van koperen liftkabels niet nieuw. “Ongeveer tien, vijftien jaar geleden werden er veel vaker liftkabels gestolen in Amsterdam. Negen van de tien keer om geld mee te verdienen,” vertelt een woordvoerder van DLR Eurlicon, dat ruim tienduizend liften in Nederland beheert, waarvan ruim duizend in Amsterdam. “Daarna zijn er veel camera’s bij liften opgehangen en gebeurde het een stuk minder.”

Gevaarlijk

Naast het plaatsen van camera’s, is er volgens DLR Eurlicon weinig aan de diefstal te doen. De woordvoerder raadt nog aan de liftcomponenten af te schermen. “En je moet natuurlijk zorgen dat er geen onbevoegden het pand binnen komen.”

De ‘onbevoegden’ die zich er wel aan wagen, lopen niet alleen het risico gepakt te worden. “Het is ook gevaarlijk om zo’n liftschacht in te gaan. Op sommige kabels staat spanning. Grote kans dat iemand niet precies weet wat ie doet; één ongecontroleerde beweging en het kan fout gaan.”

DLR Eurlicon werd ongeveer vijf maanden geleden voor het laatst ingeschakeld bij een geval van koperdiefstal. Ook dat was in Amsterdam, maar waar precies kan de woordvoerder niet zeggen. De politie heeft de aangifte van het appartementencomplex aan het Bezaanjachtplein nog in behandeling.

