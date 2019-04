Tientallen mensen onwel door lachgas op Koningsdag

De ambulancedienst is op Koningsdag 313 keer uitgerukt voor spoedgevallen. In 'enkele tientallen' gevallen ging het om lachgas. Slagroompatronen zijn achtergebleven na de viering van Koningsdag in Amsterdam © ANP

Heterdaad

Tijdens Koningsdag hebben handhavers - die 72 boetes uitdeelden - wel gecontroleerd op de verkoop van lachgas, maar werd nergens ingegrepen. "Het is ook moeilijk te constateren," zegt de woordvoerder van het Rode Kruis. "Je moet verkoop op heterdaad constateren. Bovendien is er een smalle basis om in te grijpen, alleen op basis van een ventvergunning."



Verkoop van lachgas, waarvoor een ventvergunning nodig was, behoorde zaterdag niet tot de prioriteiten van de Amsterdamse toezichthouders. "Die lag bij gedrag en overlast," aldus de woordvoerder.



Rommel

In onder meer Alkmaar en Hoorn werd de verkoop van lachgaspatronen tijdens de vrijmarkt wel verboden. In Alkmaar, waar het verbod voor alle evenementen geldt, greep de burgemeester in vanwege de rommel die gebruikte lachgaspatronen opleveren en de overlast die gebruikers veroorzaken. Of zaterdag boetes zijn uitgedeeld, kan een woordvoerder nog niet zeggen.



Waarom Amsterdam het voorbeeld van Alkmaar niet heeft gevolgd, kan het college nog niet zeggen. Ook in andere grote steden was de verkoop gewoon toegestaan. Lachgas heeft daar, voor zo ver bekend, niet tot grote problemen geleid.