Tientallen huishoudens Vijzelgracht zonder water na breuk leiding

Het lek, dat ontstond door een gesprongen waterleiding, is rond 16.15 uur nog niet gedicht. Wel is de hoofdleiding afgesloten door Waternet, waardoor er geen water meer wegstroomt. Het lek zit waarschijnlijk onder de stoep, die moet worden opengebroken om het gat in de leiding te vinden. “Dat wordt een latertje,” zegt een medewerker van het drinkwaterbedrijf ter plaatse. Een woordvoerder van Waternet bevestigt dat het nog uren kan duren tot het lek gevonden is.

Doordat de hoofdleiding is afgesloten, hebben tientallen woningen en bedrijven in de buurt van het lek geen toegang tot drinkwater. Op straat wordt omgeroepen dat er tijdelijk geen water uit de kraan komt. Waternet brengt twee waterwagens naar de Vijzelgracht, ter hoogte van nummer 47 en nummer 25, zodat bewoners water kunnen aftappen om bijvoorbeeld te koken.

De brandweer kreeg om 13.45 uur de eerste melding over wateroverlast aan de Vijzelgracht ter hoogte van de Nieuwe Looiersstraat. De kelders werden leeggepompt, om te voorkomen dat ze volledig vol zouden stromen. In zeker één kelder zou het water 40 centimeter hoog hebben staan. Na het leegpompen staat er nog steeds 10 tot 20 centimeter water in enkele kelders. De rest wordt overgelaten aan aannemers, omdat acuut gevaar is geweken.

Medewerkers van café Bar Dó zagen om 14.15 uur dat er water uit de stoep kwam. De politie sommeerde het personeel om het pand direct te verlaten. Een van de werknemers kon nog snel terug om kaarsen uit te blazen en de frituur uit te doen. Het café heeft geen waterschade, maar bij naburige Indonesisch restaurant Proper.Indofood staat de kelder blank.

De Vijzelgracht was enige tijd afgezet. Rond 16.15 uur is de straat weer vrijgegeven.

