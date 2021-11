Tientallen huisfeestjes in Amsterdam: ‘Doe niet zo moreel, joh’

Als de kroegen dicht zijn, gaan jongeren achter gesloten deuren verder. Afgelopen weekend vonden zeker tientallen huisfeesten plaats in Amsterdam. ‘Grote kans dat ik vind dat dit volgende week niet meer kan.’

“Doe niet zo moreel, joh,” antwoordt de 21-jarige Jesse op de vraag of het met de huidige besmettingscijfers wel verstandig is om met z’n twintigen op een huisfeestje te staan. “Als ik thuisblijf, liggen er echt niet ineens zestig mensen minder op de ic.”

De door flitsbezorgers gebrachte drank vloeit rijkelijk in dit krappe appartement in Oost, terwijl de hiphopmuziek door de kamer klinkt. Alleen de gastheer zelf lijkt het niet zo naar zijn zin te hebben: hij heeft zijn handen vol aan de klagende buren voor de deur.

Zodra de horeca vroegtijdig dichtgaat, zoeken jongeren elkaar op diverse manieren op om thuis verder te gaan. In het geval van het feest in Oost ging dat via de app Amigos, een platform waarop gelijkgestemden op allerlei gebied elkaar kunnen vinden. Alleen al via deze app ontstonden zo afgelopen weekend tientallen feesten in Amsterdam.

Poppenkast

“Weet je wat het is, iedereen verveelt zich gewoon kapot,” zegt de 29-jarige Dean in Oost. Aan het begin van de pandemie hield hij zich nog strikt aan de regels: “Ik sprong uit de weg, zo bang was ik voor het virus.” Maar nu hij is gevaccineerd en ook al corona heeft gehad, voelt hij zich veilig. Ook om anderen te beschermen kan hij het niet meer opbrengen om zich aan de regels te houden. “Ik ben er gewoon klaar mee.”

Dat geldt voor meer aanwezigen, al verschilt de mate waarin sterk. De 22-jarige Ozan ‘gelooft vanaf het begin al niet zo in dat hele coronaverhaal’ en doet daarom ‘niet mee aan die poppenkast’. Dat is heel anders voor Pepijn (27), die arts is op een afdeling kindergeneeskunde en met eigen ogen de gevolgen van de pandemie ziet. Hij vertelt dat hij en zijn collega's moeten bijspringen op de covidafdeling en wat voor een slopende impact dit heeft.

Desondanks staat ook Pepijn hier met een biertje in zijn hand. Dat hij niet thuis is gebleven, vindt hij zelf ook lastig te verklaren. Maar hij vermoedt dat het samenhangt met de spontaniteit van de avond. “Als ik hier al eerder voor was uitgenodigd had ik sowieso nee gezegd. Maar ik zat net zo gezellig te eten in een restaurant en toen dat dichtging, wilde ik toch nog even door. Zo verleg je steeds je grens.”

De arts is hier met zijn twee nichtjes, onder wie Jasmijn Taman (27), de enige op het feest die geen bezwaar maakt tegen haar achternaam in de krant. Ze geeft wiskunde- en scheikundeles op een middelbare school. Taman zegt van dit soort feestjes geen gewoonte te maken. “Ik denk dat ik er nog even aan moet wennen dat het weer misgaat en weer opnieuw voor mezelf mijn grenzen moet bepalen. Grote kans dat ik volgende week vind dat dit niet meer kan.”

Horeca-effect

De omvang van het Amsterdamse uitgaansleven achter gesloten deuren is lastig te bepalen. De politie zegt daar weinig mee te maken te hebben aangezien het beperken van het aantal bezoekers thuis slechts een dringend advies is. Hoeveel meldingen van feestgerelateerde overlast er de afgelopen weken binnenkwamen, wordt volgens een woordvoerder niet apart bijgehouden.

De cijfers van Amigos zijn niet in nevelen gehuld. De app telt 199.000 gebruikers, van wie 24.000 in Amsterdam. Het platform groeit hard; volgens bedenker Johanan Fraanje komen er dagelijks zo’n 6000 gebruikers bij. Bijna de helft is tussen de 18 en 25 jaar, 82 procent is onder de 35 jaar. Samen organiseren zij wekelijks 6400 activiteiten. Sommigen zoeken een sportmaatje of iemand om iets anders leuks mee te doen. Bijna een derde van de activiteiten bestaat uit feestjes.

De app bestaat pas sinds afgelopen zomer, waardoor het lastig is om te bepalen in hoeverre deze activiteiten een gevolg zijn van de coronaregels. Desalniettemin heeft de horecasluiting volgens Fraanje een duidelijk effect. “Vanaf het moment dat de horeca sluit, komen de meeste gebruikers online. Rond 04.00 uur ’s nachts wordt het weer rustig.”

De gebruikersaantallen nemen overigens niet weg dat een goed feestje vinden nog een hele kluif is. Op een aantal van de adressen die via Amigos worden gedeeld, is geen feest te bekennen. Op een feest in de Rivierenbuurt ontstaat een ongemakkelijke situatie als blijkt dat iemand zonder medeweten van de gastheer mensen heeft zitten uitnodigen via de app.

Naar de kroeg

Fraanje voelt zich niet verantwoordelijk dat Amigos feestjes faciliteert die indruisen tegen de adviezen vanuit het kabinet. “De bevolking heeft genoeg informatie om zelf een weloverwogen keuze te maken en te bepalen wat ze wel en niet willen doen.”

De feestgangers van vanavond zouden het liefst iets anders doen, zeggen ze stuk voor stuk, namelijk naar de kroeg of een club. Nu dat niet kan, verkiezen ze dit feestje toch boven thuiszitten. Zoals Ozan het zegt: “Anders ontmoet je nooit meer nieuwe mensen.”

In het leggen van nieuwe contacten wordt ruimschoots voorzien op het feestje in Oost. In ieder geval tot een uur of één, als de hiphopmuziek abrupt wordt uitgezet. De gastheer is het geklaag van de buren zat en wil slapen. Eenmaal buiten halen sommigen hun fiets van het slot om naar huis te gaan, anderen pakken hun mobiel erbij om het volgende feestje te zoeken.