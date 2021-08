Tientallen foodtrucks in vlammen op bij brand in West

Beeld ANP

De brandweer rukte even na middernacht met meerdere eenheden uit en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. In het gebouw stonden volgens de brandweer foodtrucks,andere voertuigen en gasflessen opgeslagen.

De loods brandde volledig uit. Rond 04.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Er werd een kraan ingezet om het instabiele gebouw voorzichtig te slopen. De brandweer is geruime tijd bezig geweest met nablussen. Enkele auto’s in de omgeving en andere goederen zijn in veiligheid gebracht.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die vooral over het bedrijventerrein trok. Mede dankzij de weinige wind die er stond, bleef de overlast voor de omgeving beperkt. Wel adviseerde de brandweer mensen die last hadden van de rook deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Dertig ondernemers

Volgens verhuurder Thomas Moonen zijn ruim dertig ondernemers de dupe. De meesten hadden hun foodtruck in de loods gestald; ook stond er ‘evenementenmateriaal’ van enkele bedrijven opgeslagen en was er een geluidsstudio. Alles is verloren gegaan.

“Het zijn allemaal ondernemers die net de coronaperiode achter de rug hebben, en daar komt dit ook nog eens bovenop,” zegt Moonen. Alleen de stalen constructie van het pand staat nog overeind, zegt hij. “Die wordt ook gesloopt. Vreselijk om aan te moeten zien.”