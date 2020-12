Tientallen chauffeurs aan boord veerboot IJmuiden: ‘Dit is niet uit te leggen’

De veerboot uit Newcastle arriveerde maandag in IJmuiden zonder passagiers, maar tientallen vrachtwagenchauffeurs aan boord kunnen ongehinderd het land in. Onbegrijpelijk, vindt verantwoordelijk burgemeester Frank Dales van Velsen. ‘Of je doet het goed, of je doet het niet. Dit is niet uit te leggen.’

Met ruim twee uur vertraging arriveerde de DFDS-ferry uit Newcastle maandagochtend rond 11.15 uur in IJmuiden. Reden van de vertraging is dat er zondagavond op het laatste moment 136 passagiers van boord zijn gehaald in de Britse haven, vanwege het inreisverbod dat plotseling werd ingesteld.

Er waart een extra besmettelijke mutatie van het coronavirus door het Verenigd Koninkrijk, naast de veerboten en de Eurostar is dit weekend om die reden ook al het vliegverkeer stilgelegd. Maar de tientallen vrachtwagenchauffeurs op de ferry’s uit Engeland mogen met hun trucks voorlopig gewoon het land in rijden.

“We zadelen de passagiers vlak voor kerst met allerlei vervelende consequenties op, een en al ongemak,” zegt burgemeester Frank Dales van Velsen, de gemeente waar IJmuiden bij hoort. “Dat chauffeurs gewoon mogen doorrijden vind ik dan vreemd en dat heb ik het ministerie van infrastructuur ook gezegd. Het doel is om mensen tegen te houden, maar dat doen we dus niet.”

Grote frustratie

Dales snapt niet dat er bij de haven geen Nederlandse chauffeurs klaarstaan met vrachtwagens om de opleggers naar hun bestemming te rijden, zodat de chauffeurs uit Engeland met dezelfde boot weer terug kunnen gaan. “Ik moet een dringend beroep op hen doen om in quarantaine te gaan, kreeg ik te horen van het ministerie. Of je doet het goed, of je doet het niet. Dit is niet uit te leggen.”

Op aanwijzing van het kabinet heeft burgemeester Dales zondag het formele besluit tot een inreisverbod genomen, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam deed hetzelfde vanwege de veerdienst Harwich - Hoek van Holland.

Bij de aankomstkade van de veerboot in IJmuiden is ook geen testcentrum ingericht voor de chauffeurs. Volgens Dales heeft dat geen zin, omdat de chauffeurs die van de veerboot afkomen niet gedwongen kunnen worden om zo’n test te ondergaan. “We laten deze mensen willens en wetens door, naar ik mij kan voorstellen tot grote frustratie van de passagiers die in het Verenigd Koninkrijk zijn achtergebleven.”

Wanhopig

Momenteel is de situatie in de haven van IJmuiden overigens ‘business as usual’, omdat er geen uitreisverbod naar het Verenigd Koninkrijk is afgekondigd. Vrachtwagens met bestemming Newcastle zijn dus gewoon welkom aan boord. Het is nu dus ook niet extra druk bij de ferry, zegt Dales. Maandag roept hij zijn wethouders bij elkaar voor een ingelaste collegevergadering om de situatie in de haven van IJmuiden te bespreken.

Via de Koninklijke Marechaussee houdt Dales met een schuin oog ook de situatie in de jachthaven van IJmuiden in de gaten. “Onze jachthaven staat in verbinding met open zee. Je kunt je voorstellen dat mensen die wanhopig zijn op die manier proberen om Nederland in te komen.”

Havenmeester Peter van de Meerakker wijst erop dat ook veel Nederlands nautisch personeel gedupeerd is door het plotselinge inreisverbod. “Een punt van zorg vormen de bemanningen van Nederlandse rederijen die nu in Engeland zijn. Volgens de huidige regels kunnen ook deze bemanningen de Kerst niet thuis in Nederland bij familie door brengen.”