Tientallen boetes uitgedeeld in Amsterdam voor overtreden coronaregels

Hoewel gemeenten steeds vaker merken dat gasten geen 1,5 meter afstand houden, staat de boeteteller in de meeste plaatsen op nul. Dat blijkt uit een steekproef onder 56 gemeenten. Boa’s in die gemeenten hebben in de eerste drie weken van juni geen enkele boete uitgeschreven voor het overtreden van de coronaregels in horecagelegenheden. Wel zijn er 141 officiële waarschuwingen gegeven.

In Amsterdam zijn vooralsnog enkele tientallen boetes en waarschuwingen uitgedeeld, meldt een woordvoerder. “Een boete uitdelen is de laatste stap en gebeurt alleen bij excessen.” Volgens de gemeente houden horecabezoekers zich over het algemeen aan de regels en passen mensen hun gedrag aan na een waarschuwing van de politie of handhavers.

Alle ondervraagde gemeenten kiezen er bewust voor om bij geconstateerde overtredingen éérst de overtreder aan te spreken, zodat het probleem in de zaak meteen kan worden opgelost. Bovendien gaan ze ervan uit dat mensen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen, zoals eerder minister Grapperhaus en premier Rutte al benadrukten. “De landelijke regels zijn eenvoudig. Nergens in Nederland kan op elke hoek van de straat of op elk terras een handhaver staan,” zegt een woordvoerder.

Zwaard van Damocles

Het lijkt er dus op dat gemeenten het de horecazaken niet al te moeilijk willen maken. Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca is blij dat de gemeenten zich coulant opstellen naar ondernemers. Een goede zaak, zegt hij. “Ik ben echt blij dat er niet of nauwelijks boetes zijn opgelegd en goed dat gemeenten alleen optreden bij excessen. Tegelijk vind ik het jammer dat boetes als een zwaard van Damocles boven het hoofd van ondernemers hangen. Sommige ondernemers sluiten hun zaak, omdat ze de regels niet meer kunnen handhaven.”

De ene ondernemer neemt de regels ook wel wat serieuzer dan de andere, merkt hij. Hij hoort geluiden uit heel het land dat ondernemers ‘onderling aan het bekvechten zijn’ over de regels en de naleving ervan. “Daarom pleiten wij ervoor om de regels zo helder mogelijk te houden: versoepel de regels voor buiten op de terrassen, zo houd je draagvlak om de regels wel binnen met z’n allen na te leven.”

Hij hoopt dat gemeenten nu niet opeens strenger gaan handhaven, nu zij zelf merken dat het moeilijker is om de regels na te leven. “Het zou mooi zijn als zij een signaal afgeven richting het kabinet dat die 1,5 meter op het terras niet te handhaven is. En tja, het is toch vreemd: je mag straks wel met z’n achten in een SUV, maar naast elkaar op het terras zitten, dat mag niet.”