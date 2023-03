Tientallen bewoners geëvacueerd vanwege gaslek in Oost: ‘Ze bonsden op onze deuren’

Bewoners stonden buiten te wachten totdat ze hun woning weer in mochten. Beeld Jennifer Gijrath

Het gaslek ontstond iets voor elf uur bij werkzaamheden. Voor de bewoners van drie naastgelegen woongebouwen was het niet veilig om thuis te blijven.

Ruim een uur na de eerste melding van het gaslek konden de bewoners weer naar huis. Netbeheerder Liander heeft de uitstroom van het gas gestopt. Er wordt nu gekeken hoe het lek gedicht kan worden en de gasleiding weer veilig in gebruik genomen kan worden, meldt de brandweer. Nog enkele gebouwen zitten voorlopig zonder gas. Welke dat zijn en hoelang het duurt, is onbekend.

Niemand is gewond geraakt. De hulpdiensten hadden ‘Grip 1' afgekondigd voor de gaslekkage. Dat betekent dat er naast brandweer ook veel politie en ambulances uit voorzorg aanwezig zijn.

Bonzen

Omwonenden stonden zo’n uur buiten. “Om kwart over elf moest ik naar buiten,” vertelde de 20-jarige Jelainy Bruinhart. “Toen zag ik allemaal politie en brandweer. Ze bonsden op de deuren van de appartementen in mijn blok. Mijn buurman en ik hoorden dat.”

Terwijl ze zich aankleedde zag ze door haar raam hoe er buiten een wolk van gas ontsnapte. Vervolgens verkeerde ze in onzekerheid. “Het enige wat we weten is dat we op het politiebureau kunnen wachten als het te lang duurt,” zei ze. Inmiddels kan ze weer naar huis.

Claire Dumfries (19) schrok van een geluid. “Dat was echt heel luid, het klonk alsof iemand aan het grasmaaien was. Ik keek naar buiten en zag allemaal mensen staan. Vervolgens zag ik veel rook. In de groepschat werd gezegd dat we moesten evacueren.” Ze zag haar plannen in rook opgaan. “Ik moest allerlei dingen voor studie doen, maar dat gaat niet door.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: