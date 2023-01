Tientallen arrestaties in Amsterdam tijdens jaarwisseling, politie bekogeld met vuurwerk

Ondanks een vuurwerkverbod werd er in de stad veel vuurwerk afgestoken. Beeld ANP / ANP

Volgens een politiewoordvoerster zijn er nog geen agenten gewond geraakt. “Maar het is wel heel heftig als je wordt bekogeld met vuurwerk.”

De aanhoudingen waren op diverse plekken in de stad. “We zien dat op verschillende locaties groepen mensen zwaar vuurwerk afsteken,” aldus de woordvoerster. Ook zijn er arrestaties verricht voor het overtreden van de openbare orde.

De politie kwam onder meer in actie op de Dam, waar veel mensen op de been waren. Zo werden hier mensen aangehouden vanwege een vechtpartij. Agenten namen op de Dam bovendien vuurwerk in beslag, aldus de woordvoerster. In Amsterdam geldt met oud en nieuw een afsteekverbod, maar dit wordt volop genegeerd.

Steekpartij

Op het Beursplein in het centrum van de stad raakten drie mensen gewond door een steekincident. Zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend, meldt de woordvoerster. Ook is er nog niemand aangehouden.

De politie moest ook ingrijpen op de Admiraal de Ruijterweg in West. Een aantal personen is hier aangehouden voor het gooien met vuurwerk.

Vanwege het slechte weer gingen de vuurwerkshows zoals die waren gepland in Amsterdam niet of in een aangepaste vorm door. Zo was de show op het Museumplein alleen met licht en muziek en werd afgeteld naar het nieuwe jaar. De show met vuurwerk en drones bij de A’DAM Toren is verplaatst naar maandag. Het in eerste instantie naar zondag verplaatste vreugdevuur in Floradorp ging uiteindelijk toch door.