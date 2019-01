Tientallen ADM-krakers kwamen spullen halen

'Gemeente moet opruimen terrein betalen'

De gemeente Amsterdam moet de kosten voor het opruimen van het ontruimde ADM-terrein betalen. Dat zegt een woordvoerder van de eigenaar van het bijna 45 hectare grote stuk grond, Chidda Vastgoed.



Volgens de zegsman liggen er tonnen aan vuilnis. "Dit is een kostbare operatie," zei hij. "We willen de gemeente aansprakelijk stellen."



De gemeente liet in een reactie weten met het vastgoedbedrijf in gesprek te zijn. Meer wilde een woordvoerder er niet over kwijt. "We praten met Chidda over de kosten van het opruimen. Dat doen wij niet via de pers.''



Het vastgoedbedrijf trof ook een groot aantal opengedraaide gasflessen aan in een loods, aldus de woordvoerder. De eigenaar ging gisteren gelijk over tot sloop van de gebouwen die op het terrein staan, om herkraak te voorkomen.



Veel bewoners van het 21 jaar geleden gekraakte terrein lieten hun bezittingen achter toen de ontruiming maandag begon. De gemeente inventariseert de komende dagen wat er nog aan waardevolle spullen ligt. De krakers kunnen hun bezittingen nog wel ophalen, liet de woordvoerder van Chidda Vastgoed weten.



Dinsdag zei de advocaat van de krakers tijdens een kort geding dat er nog steeds bewoners op het terrein zijn. De eigenaar van het terrein bevestigt dat een vrouw is aangetroffen in een bootje. Volgens een woordvoerder van Chidda Vastgoed heeft het vaartuig mankementen.



Die worden verholpen en daarna vertrekt de vrouw, zo is volgens de woordvoerder afgesproken. Hij gelooft niet dat momenteel nog meer mensen op het terrein zijn. "We hebben het minutieus uitgekamd.''



Video: advocaat ADM-krakers wraakt rechter: