Tieners persen op grote schaal af in Zuidoost

Mensen doen geen aangifte omdat de angst te groot is. Dat is voor een agent moeilijk te verteren

Veel daders zijn eerder zelf slachtoffer geweest: ze bewapenen zich uit angst en gaan vervolgens zelf afpersen. Oudere jongens zetten jongere kinderen aan om óók mensen te bedreigen en beroven, soms met dreigementen.



In chatgesprekken, met name via Snapchat - de berichtendienst die berichten na enkele seconden verwijdert - intimideren de tieners elkaar. Via social media wordt ook de reputatie van nietsontziende daders gevestigd, die dat imago bij volgende afpersingen gebruiken.



Intussen leven jongeren die het slachtoffer worden in zenuwslopende angst. In sommige gevallen stalen kinderen geld van hun ouders om hun afpersers te betalen.



Ze vertellen hun ouders vaak niets over de afpersingen omdat ze hun vader en moeder willen beschermen. In Zuidoost gaan geruchten dat ouders in elkaar zijn geslagen toen die zelf verhaal gingen halen.



Dit alles gebeurde jarenlang grotendeels buiten het zicht van de overheid: uit angst deed vrijwel niemand aangifte.



Ingrijpen

Sinds politie, justitie, stadsdeel en gemeente vorig jaar de samenwerking intensiveerden om het probleem in het vizier te krijgen, komt langzaam de omvang aan het licht. Ook met campagnes die zich via Facebook en Instagram op jongeren richten, tracht het stadsdeel inzicht te krijgen in de aantallen.



Hoewel cijfers nog ontbreken, stijgt een verontrustend beeld op, vertellen gemeenteambtenaren en medewerkers van politie en justitie. De afpersingen zijn volledig ingebed in de gemeenschap in Zuidoost; niemand durft erover te praten.



Hoewel afpersingen onder jongeren ook elders in de stad voorkomen, maken de schaal en de zwijgzaamheid rond het onderwerp de situatie in Zuidoost uniek. Gerdine Dankers, als officier van justitie betrokken bij het project: "We grijpen in, want we dreigden in een impasse terecht te komen: niet ingrijpen betekende dat de orde niet langer zou worden gehandhaafd."