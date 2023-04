Tiener neergestoken op straat in Amsterdam-Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

Rond 18.00 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij. Het slachtoffer, een minderjarige jongen, is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis overgebracht, meldt een politiewoordvoerder. Over de aard van het letsel is nog niets bekend.

Ook wat er aan de steekpartij voorafging is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten.

