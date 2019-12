Tiener bedreigd met hamer en beroofd in Noord

Beeld ANP XTRA

De jongen rende rond een uur of zeven ‘s avonds over het fietspad van De Wieden in de richting van de IJdoornlaan. Nadat hij het bruggetje ter hoogte van Lohuis naar de andere kant van De Wieden overstak, spraken twee personen op een scooter hem aan tussen de straten Bakkerswaal en Dijkwater.

Onder bedreiging met een hamer dwongen ze hem zijn persoonlijke eigendommen af te geven. Daarna vluchtte het tweetal weg in de richting van de J.H. van Heekweg. De daders zijn 15 of 16 jaar oud. De politie kan niet zeggen of het mannen of vrouwen zijn.

Signalement

Beiden hebben een mager postuur, zijn rond de 1.65 tot 1.70 meter en licht getint. De bestuurder van de scooter heeft donkere ogen, een ovaal gezicht, pigmentvlekjes op de wang en droeg een pet van het merk Gucci en een donkere trainingsjas. De bijrijder heeft zwart, kort krullend haar en droeg een zwarte capuchon en een zwarte broek.

De politie heeft nog gezocht in de omgeving, maar niemand aangehouden. De hamer heeft een opvallende oranje grip. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen zich te melden.