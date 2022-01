Tiener aangehouden voor schietincident waarbij Itzhak Meiri (56) om het leven kwam

Itzhak Meiri werd op 22 december 2021 neergeschoten in Amstelveen. Beeld Jean-Pierre Jans

Meiri werd op die dag in december op straat neergeschoten. Een dag later werden er al twee Amsterdammers van 21 en 22 jaar oud aangehouden. De 22-jarige mocht kort na verhoor weer naar huis maar bleef verdachte; de 21-jarige verdachte zit nog vast.

De recherche houdt sterk rekening met een liquidatie. Itzhak Meiri was een zeer bekende in het Amsterdamse criminele milieu. Hij werd in 2008 veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden en stond al jaren op een dodenlijst.

Amsterdamse zakenlieden en criminelen kenden de vijftiger als sterke arm en afperser. De recherche waarschuwde hem de laatste jaren meermaals dat hij op de nominatie stond geliquideerd te worden. Dat gebeurde voor zover bekend afgelopen zomer voor het laatst.

Uitzonderlijk jong

De 16-jarige die dinsdag is aangehouden, mag momenteel alleen contact hebben met zijn advocaat en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Zestien is uitzonderlijk jong voor een verdachte in een mogelijke liquidatiezaak. Wel werd eind vorig jaar Rucheno J. veroordeeld voor betrokkenheid bij een liquidatie – hij was 17 ten tijde van de moord.