Tiener aangehouden voor betrokkenheid explosie café Palladium

Deze explosie wordt onderzocht in samenhang met de explosies bij café In the City en The Harbour Club. Beeld Julie Hrudova/ANP

De explosie bij het café aan het Kleine-Gartmanplantsoen, vlak bij het Leidseplein, vond plaats in de nacht van 12 op 13 augustus. Niemand raakte daarbij gewond.

Flinke knal

Het explosief, dat om 04.10 uur afging, zorgde voor een flinke knal. Door de ontploffing is een raam van horecazaak Palladium vernield.

Deze explosie wordt onderzocht in samenhang met de explosies bij café In the City en The Harbour Club. In deze zaak zijn al eerder personen aangehouden.

Meer explosies

Een week voor het incident bij café Palladium vond er een explosie plaats bij café In the City, eveneens gelegen aan het Kleine-Gartmanplantsoen.

Twee weken daarna was er een ontploffing bij The Harbour Club op de Cruquiusweg in Oost. Die twee zaken moesten op last van de burgemeester tijdelijk dicht.

De minderjarige verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: