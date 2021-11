Tienduizenden op de been tijdens Klimaatmars: ‘Hoelaat is het? Solidariteit!’

Actievoerders tijdens een klimaatdemonstratie in het Westerpark. Beeld ANP

‘Deze bakfiets is geen reddingsboot,’ staat er in grote letters te lezen op de bakfiets van Arthur de Vries en Nicolet Luisman uit Amsterdam. Samen met hun tweeling van 15 maanden zijn ze zaterdag naar de Dam gekomen om mee te lopen met de Klimaatmars. “Het gaat om hún toekomst,” zeggen ze tegelijk, wijzend naar hun jonge kinderen. “Laat dit een signaal zijn richting de politiek: we moeten het doen voor de generaties die nog moeten opgroeien.”

Op de Dam, die ruim voor het geplande startsein al was volgestroomd, wordt het programma van de ‘grootste klimaatmars ooit’ geopend door host Benjamin Fro. Met een paar duidelijke leuzen zet Fro meteen de toon. “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!”. En: “Hoe laat is het? Solidariteit!”.

Ook actrice Anniek Pheifer neemt een moment op het podium. “We gaan zoveel geluid maken dat ze ons zelfs in Glasgow kunnen horen!” Pheifer richt zich in het bijzonder tot de kinderen die aanwezig zijn: “Ik schaam me eigenlijk naar jullie toe. Want hoe gênant is het dat er hier kinderen moeten staan om de boodschap over te brengen. Kinderen zouden zich niet zulke grote zorgen moeten maken.”

Groen

Een Greenpeace-spandoek van 55 meter lang ligt ondertussen gedrapeerd over de mensen die zich als eerste verzamelden op de Dam. Begeleid door opzwepende muziek zet de menigte, die naar een schatting van de organisatie in totaal zeker 40.000 demonstranten bedroeg, iets na enen koers naar het Westerpark. Over de Raadhuisstraat, langs de Rozengracht, de Marnixstraat door en de Nassaukade langs. De overduidelijke kernkleur van het tafereel: groen.

Ergens in de voorhoede van de stoet prijkt een groot spandoek van het Amsterdam UMC, gedragen door een groep jonge geneeskundestudenten en artsen. Lieke Noij (25) is één van hen: “Wij wilden sowieso al meelopen, en wilden dat eigenlijk juist namens het ziekenhuis doen. Onze boodschap is: de klimaatcrisis heeft ook directe gevolgen voor onze gezondheid.” Ook van het Erasmus en het Radboudziekenhuis lopen studenten en jonge medici mee. Eva van der Heide (25), één van de aanjagers van het idee: “Vrijdag liet het Amsterdam UMC gelukkig weten: de vlag mag mee. Zo’n sterk signaal uit de medische wereld is heel belangrijk.”

Op de Nassaukade komt de menigte een paar keer tot stilstand, voor een sit-down en een wave. Er wordt afgeteld vanaf 10; bij 1 golft de menigte met luid kabaal omhoog. De wave is in zekere zin ook metaforisch, merkt de Amsterdamse Jesse van Schaik (17) op: “We rise up.” Ze is al sinds haar dertiende actief bij klimaatprotesten en ook nu loopt ze voorop. “Maar het gaat er hier niet om wie vooraan loopt, alleen met z’n allen maak je de impact.”

Daadkracht

Een versie van de Abbahit S.O.S. knalt uit de speakers van de groep Queers4climate en de praalwagen waarop persiflages van demissionair premier Mark Rutte en Shell-ceo Ben van Beurden de planeet roosteren, rijdt onder begeleiding van harde trommel- en blaasmuziek het Westerpark in.

De sfeer is opgetogen, mensen dansen en springen, maar eisen ook in al hun uitingen politieke daadkracht: stoppen met investeren in fossiele brandstoffen, grootvervuilers fors laten betalen voor hun uitstoot.

Gejuicht wordt er tijdens het podiumprogramma voor de woorden van Jesse Klaver (GroenLinks), Lilianne Ploumen (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Jazie Veldhuyzen (Bij1); Tweede Kamerlid Raoul Boucke van D66 kan op gejoel rekenen. “Ja of nee,” roept de menigte hem toe nadat hij de vraag krijgt of D66 bereid is om uit de formatie te stappen als de coalitie zich niet genoeg wil inzetten voor het klimaat. “Als er geen ambitieus klimaatbeleid komt, dan doen we niet mee,” is het antwoord van Boucke.

Ikram Cakir, woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie en mede-organisator van de mars, spreekt een belofte uit die kan rekenen op een luid applaus dat nog even doorgonst: “Zolang onze politieke leiders geen verantwoordelijkheid nemen, blijven wij de straat op gaan.”

Het is koud geworden, maar ook Ilyas (9) en Zola (5) uit Amsterdam staan nog aandachtig te luisteren, samen met hun moeder Kartica van der Zon. Allebei dragen ze een stuk karton. Ilyas moest zaterdag eerst nog voetballen, maar daarna moest en zou er nog een bord gemaakt worden. ‘Code rood, anders gaat de aarde dood’, valt erop te lezen. “Want,” vertelt hij, “ik wil niet in een stad wonen zonder bomen en gras.”