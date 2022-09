Tienduizenden klinkers op Piet Heinkade vervangen door groen

Het ontwerp voor de groene loper op de Piet Heinkade. Beeld Jean-Pierre Jans

De Piet Heinkade is één lange steenstrook. Aan de ene kant van de kade ligt het IJ, aan de andere lopen een doorgaande weg en het drukke spoor. Mensen wonen er in grote, industriële blokken en er is nauwelijks een boom, bankje of perk te bekennen. In de zomer zorgt de grote hoeveelheid steen voor hittestress en de afwezigheid van gras maakt dat ook regenwater minder goed kan worden afgevoerd, zeggen bewoners. “Zijn wij het afvoerputje van Amsterdam of zo?” vroeg bewoner Siep de Haan (63) de gemeente.

De leefbaarheid kon volgens bewoners een stuk beter. Dus begonnen ze jaren geleden met het schrijven van brieven aan de gemeente. De Haan: “Uit elk gebouw hebben we een bewoner geplukt en we hebben onze krachten gebundeld.”

Het grootste knelpunt zat hem in het groen. Eerder plantten De Haan en buurtgenoot Gé Pouw (73) al wat perken met een zelfbenoemde guerrilla-actie. Nu wordt met hulp van de gemeente 2500 vierkante meter aan steen, ruim een derde van een voetbalveld, vervangen door groen.

Een beetje brutaal

De Haan is woensdag al druk bezig geweest om met stoepkrijt het oppervlakte uit te tekenen. “2500 vierkante meter: jemig, wat een verschil wordt dit.” De stukken groen beginnen groot en worden, met de schuin aflopende weg, steeds kleiner.

De groenvlakken zullen gevuld worden met een bloemrijk grasmengsel. Naast struiken en perken zullen er ook bankjes geplaatst worden. De planten die al eerder gepland waren, worden met nieuwe inheemse soorten gecombineerd. Pouw zou ook graag wat niet-inheense planten als de vlinderstruik zien. “Dat komt wel goed, we worden gewoon een beetje brutaal.”

Het gaat allemaal een stuk sneller dan verwacht. Projectleider Céline Stada vertelt dat de bewoners het budget voor participatiegesprekken liever gewoon in het groen stopten. “Normaal trekken we hier drie jaar voor uit, nu kunnen we het in negen maanden waarmaken.”

‘Blij van bloei’

Half oktober zal het project van start gaan. Voor buurtbewoonster Marlou Groot (57) een enorme opluchting. “Je mist de aansluiting met de seizoenen.” Als bewoners dat willen, kunnen er stukken aan hen worden gedragen voor zelfbeheer. Pouw ziet daar wel heil in. “Een mens wordt blij van bloei.”

Het geluid uit de buurt was overduidelijk. Rick Vermin, stadsdeelbestuurder van Oost, heeft het gehoord. “Groen is leefbaar. Een groene stad is een leefbare stad.” De aanleg van meer groen is volgens hem een eerste stap naar een groenere en mooiere Piet Heinkade. De kade werd door anderen vaak slechts als doorgangsweg met kantoorpanden gezien. “Maar ook hier wonen Amsterdammers.”