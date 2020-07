Tienduizenden euro’s steun voor Rialto en Het Ketelhuis

Het Ketelhuis. Beeld ANP

“Heel fijn,” zegt directeur Alex de Ronde van Het Ketelhuis. Eerder kreeg het filmhuis al een vergelijkbaar bedrag van de gemeente Amsterdam. Met de in totaal ruim 500.000 euro steun kan Het Ketelhuis weer even vooruit. “We zijn zeker tot het eind van dit jaar gered.”

Ook directeur Raymond Walravens van Rialto is blij. Toch ziet hij het iets somberder in. “We redden het nu in ieder geval tot september. Daarna wordt het heel spannend." De bioscoop aan de Ceintuurbaan kreeg in totaal ruim 160.000 euro steun van het Filmfonds en de gemeente.

Niet alle theaters kwamen in aanmerking voor de steun. Alleen gesubsidieerde instellingen konden een aanvraag indienen bij het Filmfonds.

Klappen in het najaar

Net als andere filmtheaters in de stad heeft Het Ketelhuis veel last van het coronavirus. Sinds de heropening is het aantal bezoekers teruggelopen met zo’n 50 procent. “Op zich nog wel aardig,” zegt De Ronde. “Maar je moet wel incalculeren dat het nu zomer is en we dan sowieso minder bezoekers hebben. De echte klappen gaan vallen in het najaar."

Om extra inkomsten te genereren heeft het filmtheater het terras uitgebreid met een speciale programmering. “We organiseren nu bijvoorbeeld voorstellingen voor kinderen tot 12 jaar. Die hoeven geen afstand te houden. De ouders kunnen in de tijd dat ze bij ons zijn een wandeling maken of een kop koffie of een wijntje drinken.”

Ook de directeur van Rialto houdt rekening met moeilijkheden in het najaar. “Normaal gesproken is de herfst de drukste periode van het jaar. Als we dan te maken krijgen met nieuwe lockdowns, of als de maatregelen niet soepeler worden, wordt het wel lastig,” zegt Walravens.

4,6 miljoen

Het Filmfonds heeft in totaal 4,6 miljoen euro verdeeld onder 26 niet-commerciële filmtheaters die financiële steun hebben aangevraagd voor de maanden maart, april en mei. Het bedrag komt deels van het Filmfonds en deels van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie besluit later of de steunmaatregel wordt verlengd.

Rond Amsterdam krijgen nog twee filmtheaters steun: De Toneelschuur in Haarlem (ruim 283.000 euro) en De Fabriek in Zaandam (29.000 euro).