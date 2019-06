Tien woningen onbewoonbaar na brand Europaplein

Beeld -

De brand begon in een Koreaans restaurant op de begane grond en sloeg verder uit naar de bovenliggende appartementen. Bij de brand kwam veel rook vrij en dreigde zich nog verder uit breiden naar de naastgelegen panden. De brandweer kon brandschade niet voorkomen, maar wist de branduitbreiding wel te stoppen.

De brand ontstond in de keuken van het restaurant, vermoedelijk door een vlam in de pan. Drie aanwezigen zijn gewond geraakt. Twee van hen hebben rook ingeademd, de ander liep lichte brandwonden op. Ze werden ter plaatse in de ambulance behandeld.

Hulp van buitenaf

De brandweer was van 12.30 tot 17.00 uur bezig om het vuur te blussen. Metro 52 stopte vanwege de brand niet bij het Europaplein. Ook had het woonblok tot 19.00 uur geen stroom. Omwonenden werden vanwege de rookvorming door de brandweer aangeraden ramen en deuren dicht te houden.

Vanwege de omvang van de brand hielpen meerdere kazernes uit naastgelegen regio’s mee om de brand te blussen. Uit onder meer Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek waren brandweermannen uitgerukt.

De omgelegen woningen zijn ontruimd. De bewoners worden door stichting Salvage opgevangen.

