Tien deelfietsaanbieders gaan samenwerken

Zes van de tien aanbieders hebben fietsen in Amsterdam staan. Straks kan een gebruiker met een account op verschillende plaatsen een fiets huren en ook weer inleveren.



De intentieverklaring om informatie onderling te delen is maandagavond door de tien aanbieders ondertekend in Pakhuis de Zwijger.



Door de samenwerking hoeft een klant bijvoorbeeld maar een keer borg te betalen en maar een keer een app te downloaden.



Onhandig

"Nu is het zo dat je bij elk fietsdeelsysteem een andere app moet downloaden en klant moet worden," zegt Vikanti Kumanikin van Flickbike, een van de aanbieders die ook actief is in Amsterdam. "Dat is onhandig: als consument word je geconfronteerd met allerlei verschillende tarieven, systemen en partijen."