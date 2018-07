Tien banen weg bij financieel ongezond MC Slotervaart

Dat zegt bestuursvoorzitter Willem de Boer tegenover AT5. "Wij zijn met de specialisten in gesprek over een natuurlijk verloop of herplaatsing in andere klinieken. Wij hopen dat er uiteindelijk geen gedwongen ontslagen nodig zijn," aldus De Boer.



Achterstallig onderhoud

Het Slotervaart verkeert in zwaar weer. Het uit 1975 daterende ziekenhuispand kampt met achterstallig onderhoud en moet voor maar liefst 10 tot 15 miljoen worden opgeknapt.



De MRI-scanner is verouderd en de klimaatberheersing in operatiekamers liet het onlangs afweten. De Boer wil via de bank of andere investeerders aan het benodigde geld komen - ook de mindering in fte's moet bijdragen aan een gezondere financiële situatie.



Buiten bedrijf

Mede vanwege de kuren met de klimaatbeheersing was het ziekenhuis van 7 tot 10 juni vier dagen dicht, zo bleek uit onderzoek van Het Parool en NRC. De operatiekamers en de spoedeisende hulp waren buiten bedrijf.



De medische staf vreest voor een faillissement door de tekortschietende aanpak van de directie. De Boer ziet de toekomst minder pessimistisch tegemoet. "Ook deze storm zullen we doorstaan," zei hij tegen AT5. "We blijven zorg leveren aan de Amsterdammer."



