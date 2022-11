Ticketopbrengst WK-duels Westerunie naar Amnesty International

Beeld AFP

‘Door een kaartje te kopen voor de wedstrijden in de Westerunie draagt de Oranjefan indirect toch een heel klein steentje bij aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en mensenrechten in Qatar,’ luidt de onderbouwing van de club in een verklaring. Een ticket kost 5 euro.

Amnesty International roept wereldvoetbalbond FIFA en Qatar in een petitie op om een compensatiefonds op te tuigen voor uitgebuite en gestorven arbeidsmigranten.

De nachtclub plaatst wel vraagtekens bij het voetbaltoernooi in een land als Qatar, onder meer bij de ‘dubieuze toewijzing’ van het toernooi ‘doordrongen van corrupte steekpenningen’. Ook de bouw van de stadions ging ‘niet zonder slag of stoot’. ‘Duizenden onderbetaalde bouwvakkers uit Azië en Afrika zijn overleden tijdens de bouw van de stadions,’ zo valt te lezen in de verklaring.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: