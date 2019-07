Tibetaanse gemeenschap viert 84ste verjaardag van Dalai Lama op Dam

Erica Terpstra en Harry van Bommel snijden de taart aan. Beeld -

Erica Terpstra, Harry van Bommel en andere vrienden van de Dalai Lama, de geestelijk leider van de Tibetanen, sneden een taart aan op de Dam.

Harry van Bommel en Erica Terpstra snijden de verjaardagskaart voor de Dalai Lama aan op de Dam.⁦@EricaTerpstraNL⁩ @hvbommel #savetibet pic.twitter.com/cIrfFGMIuW ICT Europe

Tsering Jampa, directeur van de International Campaign for Tibet, schreef deze week op de website van de organisatie: ‘De Dalai Lama zet zich zijn leven lang onvermoeibaar in voor menselijke waardigheid en religieuze harmonie. Het is essentieel dat wij de Dalai Lama steunen als symbool voor de geweldloze aspiraties voor vrijheid van het Tibetaanse volk. Hiermee geven we een duidelijk signaal af dat Tibet een belangrijk deel uitmaakt van de Nederland-China betrekkingen.’

Zaterdag verscheen er ook een ingezonden brief in de Volkskrant waarin werd opgeroepen om het zwijgen rondom de situatie in Tibet te doorbreken. ‘In Nederland is Tibet van de politieke agenda gevallen. De recente China-notitie van de Nederlandse regering rept met geen woord over Tibet.’ De brief werd naast het ICT ondertekend door onder meer Erica Terpstra, Karin Bloemen en Adriaan van Dis.

Bijeenkomst op de Dam.