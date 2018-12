Thuiszorgsysteem Amsterdam blijkt niet rechtsgeldig

De afgelopen jaren bezuinigde de gemeente flink op het aantal schoonmaakuren. Vorige week oordeelde de rechter in een proefproces dat de procedure daarvoor echter niet rechtsgeldig is.



"De gemeente maakte de zorginstelling eindverantwoordelijk voor een schoon huis," aldus advocaat Matthijs Vermaat. "Dat mag niet van de rechter. Niet de zorginstelling, maar de gemeente is eindverantwoordelijk."



Amsterdammers die door ziekte of ouderdom niet in staat zijn zelf hun huis schoon te maken, kunnen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hulp bij de gemeente vragen. Het gaat om een kleine 20.000 mensen. De gemeente levert die zorg via een thuiszorginstelling als Cordaan of Tzorg. Een werknemer van zo'n organisatie komt stoffen, afwassen en de badkamer schoonmaken.



Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat elke Amsterdammer van de gemeente te horen krijgt hoeveel uren hij recht heeft op een schoonmaker. In de huidige situatie ontbreekt zo'n concrete doelstelling vanuit de gemeente; de huishoudelijke hulp moest 'een schoon huis' opleveren.