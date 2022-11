Thuiswerken? Crisis? WTC Amsterdam wil er alleen maar meer kantoorvloer bij

Nooit meer naar kantoor, na de thuiswerkdoorbraak tijdens corona? Integendeel. Volgens WTC Amsterdam neemt de vraag naar kantoorruimte alleen maar toe. Er is al een nieuwe toren gebouwd en er komt nog meer, als het aan het WTC ligt.

De groeiende vraag naar kantoorruimte is de reden dat WTC Amsterdam de afgelopen jaren heeft gebouwd aan een nieuwe toren, Tower Ten. Als de financiën het toelaten en het aansluit op de Zuidasplannen komt er nog meer kantoorruimte bij.

Het WTC heeft ruim vier jaar gebouwd aan de nieuwe uitbreiding aan de kant van de Beethovenstraat, die als een dikke winterjas om het volledig gestripte karkas van de oorspronkelijke D-toren is heengebouwd en met de omliggende torens is verweven. Het complex, toch al het grootste kantoorgebouw van de stad, kreeg er daardoor bijna 30.000 vierkante meter kantoorvloer bij. De nieuwe toren is weliswaar goed voor 50.000 vierkante meter, maar er is bij de bouw ook oude kantoorvloer verloren gegaan.

De eerste huurders zijn vorige week in de nieuwe toren getrokken, om kwartier te maken. En dat voelt raar, zo kort na de coronareset waardoor thuiswerken in één klap van optie norm is geworden. Dat mag zo zijn, zegt Saskia de Nie van CBRE Investment Management (CBRE IM) dat het WTC namens vastgoedinvesteerders beheert, “maar dat betekent niet dat er minder kantoorruimte nodig is. Van een plek om alleen maar te werken zijn kantoren veranderd in een plek om samen te komen.”

Neem advocatenkantoor Eversheds Sutherland, dat zijn kantoorruimte in Buitenveldert verruilt voor ruimte in Tower Ten. Het kantoor wil groeien van zestig naar honderd medewerkers. “De tijd van het bureau-met-kinderfoto’s erop is echt voorbij,” zegt De Nie.

Maar dat betekent niet dat de tijd van het vrijblijvende werken is gearriveerd. “Wij vragen zeker van jongere medewerkers om ten minste drie dagen per week aanwezig te zijn,” zegt Thera Adam-van Straaten, terwijl ze over de nog kaalgrijze betonnen vloer loopt waar het advocatenkantoor binnenkort neerstrijkt. “Je steekt het meest op van samenwerken.”

Hoogste huurprijs

Ruim de helft van de WTC-uitbreiding, die bestaat uit een nieuwe toren van 22 verdiepingen en drie fors gerenoveerde delen van het oude D-complex, is inmiddels verhuurd aan 21 bedrijven, waaronder een luxueus flexkantoor dat in een keer 9000 vierkante meter oppikt. En dat voor een huurprijs van gemiddeld 490 euro per vierkante meter per jaar — het hoogste gemiddelde van Nederland.

Voor de rest van de ruimte is de animo groot, zegt De Nie van CBRE IM. “We staan misschien aan de vooravond van een recessie, maar wij merken daar niets van. Voor alle ruimte die we hebben in Tower Ten, voeren we gesprekken met kandidaten.”

“Kantoorgebruikers zoeken ruimte waarin ze kunnen groeien, of krimpen, naar gelang hun ontwikkeling. Onze huurders zitten hier omdat het WTC bovenop een openbaarvervoerknooppunt staat, omdat dit niet alleen een kantorengebied is en vanwege alle diensten die in het WTC worden geleverd.”

Het aantal parkeerplaatsen in de garage zal ondanks de uitbreiding niet worden vergroot. “Met de auto naar het werk kunnen komen is allang geen voorwaarde meer.”

Het WTC-concept met al zijn diensten – van een businesscenter tot een fitnessruimte – heeft inmiddels veel navolging. “Vroeger hadden we hier een ABN-kantoor, daar is geen behoefte meer aan. Van die ruimte hebben we een kinderdagverblijf gemaakt en er komt nog een nieuwe gym. Er zijn weinig kantooraanbieders die dat allemaal bieden.”

“Er zijn niet veel gebouwen waar je regulier kleine oppervlakten kunt huren, met dezelfde diensten als die wij bieden. Flexkantoren bieden dat hoogstens tijdelijk. Wij onderscheiden ons ook nog steeds doordat we naast heel grote huurders ook heel kleine hebben.”

Nog niet klaar

De toevoeging van per saldo 30.000 vierkante meter aan het WTC-complex, de optelsom van verloren gegane oudbouw en de veel grotere nieuwbouw, is nog lang niet voldoende voor de gebouwbeheerder. Want klaar is het WTC na de uitputtingsslag rond Toren Tien nog lang niet, zegt De Nie.

CBRE IM stelde vóór corona al plannen op om aan de zuidkant, die pal langs ringweg A10 en de spoorlijn ligt, een vergelijkbare transformatie op te zetten waarbij de oudste torens net zo rigou­reus worden omgetoverd en opgehoogd als de D-toren, te beginnen met de A-toren op de hoek nabij het Zuidplein.

Die plannen bestaan nog steeds, zegt de CBRE-directeur en doorgezet worden ze ook. Alleen niet in het gedroomde tempo. In plaats van in ruim drie jaar gaat het complete plan wellicht zelfs vijftien jaar duren. Dat heeft te maken met de stijgende rente die vastgoedinvesteringen uitdagender maakt, het tekort aan zowel bouwmaterialen als bouwpersoneel, maar vooral met het getalm van de overheid met het naastgelegen Zuidasdok.

Plannen om de snelweg ondergronds te leggen en de sporen daarboven uit te breiden liggen al jaren stil. Daar lijkt nu wel schot in te komen, alhoewel De Nie zich afvraagt of er snel duidelijkheid komt over de planning van de Zuidaswerkzaamheden. Want daar hangt de bouwplanning van het WTC weer mee samen, omdat beide bouwwerven in elkaar overlopen.

Hoge hoed

“We wachten ook op het Zuidasdok. Onze oorspronkelijke plannen waren afgestemd op hun planning. Maar wij weten nog steeds niet wat er uit die hoge hoed gaat komen. Richting de zomer moeten we daar een besluit over nemen.”

Ondanks een dreigende economische crisis is het WTC volgens De Nie niet bang om nog meer extra vierkante meters bij te bouwen. “We hebben altijd een leegstandspercentage tussen de 4 en 8 gehad. We zitten nu op 7. We hebben in al die jaren dat het WTC er staat gezien, ook bij de financiële crisis van 2008, dat er animo is voor dit soort kantoren. Dit blijft een kloppend hart dat eigenlijk nooit aan de reanimatie hoeft.”