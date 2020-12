Thuissituatie weegt niet meer mee bij schooladvies achtstegroepers

Zo werkt de matching dit jaar

Alle Amsterdamse achtstegroepers leveren voor 19 maart (voor speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de kopklas is dit eerder) een lijst met hun voorkeursscholen in: 4 scholen bij een vmbo basis/kader-advies, 6 scholen bij vmbo-t/havo-advies, en 12 scholen bij een havo/vwo- of vwo-advies. Wie zo’n volledige lijst inlevert bij zijn eerste voorkeurschool heeft recht op een plekje op een van de ingevulde scholen, de zogenaamde plaatsingsgarantie. Vervolgens wordt geloot, en worden de leerlingen naar volgorde van lotnummer geplaatst op een school. Is er op de eerste voorkeursschool geen plek, dan wordt gekeken of er plek is op de tweede school, en zo verder. Leerlingen met een laag lotnummer die na deze eerste ronde niet terecht kunnen op een van hun voorkeursscholen omdat die vol zitten, worden in het nieuwe systeem alsnog nageplaatst. Ten slotte wordt gekeken of kinderen die in de staart van hun voorkeurslijst terecht zijn gekomen toch nog hoger geplaatst kunnen worden.