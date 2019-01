Thuisbezorgd gaat lunch aanbieden: 'Kantine is achterhaald'

"Dat we ergens komen waar ze het beter voor elkaar hebben dan wij, waar we nog verbaasd over zijn, dat komt echt niet vaak voor. Maar we kwamen bij 10bis in Tel Aviv en zagen dingen waar wij niet over hebben nagedacht, zoals het bundelen van orders. Wij doen tien bestellingen per klant per jaar, daar gaat het om tien per maand. Dat is ongehoord veel."



"Ze sluiten contracten met bedrijven zodat werknemers op basis daarvan lunch bestellen. Het is geen bedrijfscatering. Ook als je niet op kantoor bent maar thuiswerkt of op een flexplek kun je er als werknemer gebruik van maken. Het gaat om individuele bestellingen, iedereen kan kiezen wat hij wil."



Binnen een paar maanden start Thuisbezorgd ook in Nederland met zijn bedrijfsaanbod. "Dat valt niet mee. Wij hebben ons altijd op de consument gericht. Maar nu moeten we met bedrijven in zee en die willen een vertegenwoordiger en een contract. Dat is even omschakelen."



Lunchbestellingen

Zo kan Thuisbezorgd ook zijn eigen vastebezorgers - actief in 38 Europese steden - beter op de weg houden. "We doen nu lunchbestellingen voor twee vestigingen van AH to Go, waaronder die op het Waterlooplein. Dat loopt fantastisch, zeker voor de zakelijke markt."



"Ga eens na wat dat betekent. Er wordt veel geklaagd over bezorgwagentjes die door de stad rijden, maar wat denk je van al die werknemers die rond lunchtijd naar de winkel gaan om iets op te halen. Wij bezorgen dat graag, met de elektrische fiets."