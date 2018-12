This is Holland plaatst én verwijdert 2000 zadelhoesjes

Dit is puur vervuiling van de openbare ruimte Buurtbewoner Wim Bos

Het was woensdagochtend toen de bewoners van de buurt rond de Negen Straatjes bij het opstaan uit hun raam keken en zagen dat de zadels van alle fietsen bedekt waren door een feloranje gekleurd hoesje met de aansporing This is Holland een bezoekje te brengen.



Plastic rotzooi

Belachelijk, zegt buurtbewoner Wim Bos. "Dit is puur vervuiling van de openbare ruimte. We weten toch inmiddels allemaal dat rondslingerend plastic niet meer kan. Wij willen deze plastic rotzooi niet in onze leefomgeving."



Joost van Berkel, commercieel directeur van This is Holland, realiseerde zich bij de eerste ontevreden reacties pas, dat hij, zoals hij zegt 'waarschijnlijk beter iets anders had kunnen bedenken'. "Het was leuk bedoeld, maar we begrijpen de commotie. We gaan alle zadelhoedjes weer verwijderen."



Zeer irritant

Inmiddels was gemeenteraadslid Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren echter al in actie gekomen. Hij was allesbehalve geamuseerd over de zadelhoesjes, een vorm van opdringerig adverteren die door veel mensen als zeer irritant wordt gezien.



"Naast de brutale manier van reclame maken, helpt dit niet mee in de aanpak van plastic en zwerfvuil. Bovendien is dit in strijd met Stedelijk Kader Buitenreclame."



Van Lammeren wil van het stadsbestuur weten of er een vergunning is verleend voor de reclame-uitingen en of het bestuur als dit niet het geval is This is Holland daar een dwangsom voor gaat opleggen.