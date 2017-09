Theo Hiddema spreekt gemeenteraad toe tijdens spoeddebat

Het Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie maakt gebruik van zijn recht als inwoner van Amsterdam en spreekt donderdag de raad toe. Een woordvoerder van zijn partij bevestigt dat. Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt, dat als eerste ter tafel komt, krijgt hij (waarschijnlijk) drie minuten het woord. Hoe hij van plan is die in te vullen zal moeten blijken.



Hiddema (73) combineert zijn advocatenkantoor aan de Herengracht sinds de zomer met het Kamerlidmaatschap. Zijn partij kondigde veroverde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart twee zetels en kondigde in juni aan volgend jaar mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.



Middels een advertentie verklapte de partij afgelopen weekend vast een aantal speerpunten. Zo wil Forum voor Democratie Amsterdammers hun burgemeester laten kiezen, een bindend referendum over het erfpachtstelsel en een einde aan de 'PvdA-maffia in het stadsbestuur.'



