Theatermaker Liesbeth Coltof krijgt Zilveren Medaille

Ze ontving de onderscheiding tijdens haar afscheid als artistiek directeur van de Toneelmakerij in de Amsterdamse Stadsschouburg.



Coltof is al bijna dertig jaar betrokken bij jeugdtheaterproducties. Als artistiek directeur heeft ze een grote stempel gedrukt op het Nederlandse jeugdtheater.



In 1976 richtte ze tijdens haar opleiding tot docent kunstzinnige vorming het jeugdtheatergezelschap Lijn Negen op. Ook sloot zij zich aan bij Theater Eldorado. In 1989 werd ze artistiek leider van het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap Huis aan de Amstel.



In oktober won Coltof de Amsterdamprijs voor de Kunst in de categorie 'bewezen kwaliteit'. Volgens de jury neemt ze de kinderen serieus en heeft ze een broertje dood aan kinderachtige voorstellingen.



In een interview in deze krant zegt Coltof over tien jaar nog steeds bezig te zijn met het vak. "Ik zal nog regisseren, maar me ook werpen op dingen die ik belangrijk vind. Ik heb ervaren dat theater een belangrijke factor is om mensen een stem te geven; het helpt hen zich te uiten, te verwerken, plezier te hebben ook. Zich gezien te voelen."