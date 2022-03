Theatergezelschap De Warme Winkel wordt toneelgroep Amsterdam: ‘Het is geen grap’

Beeld uit de voorstelling ‘Met voorbedachte Rade’ van De Warme Winkel. Beeld Sofie Knijff

Al twintig jaar maakt De Warme Winkel recalcitrant theater. Toegankelijk en soms extreem. Maar die naam veroorzaakte regelmatig verwarring. Vaste theatergangers kenden de groep wel, maar wie nog nooit naar een van hun voorstellingen was geweest, dacht toch eerder aan een bakker dan aan een groep creatieve kunstenaars. Nu wordt het dus toneelgroep Amsterdam (met een kleine t).

Ward Weemhoff, deel van de artistieke kern van het gezelschap: “We zijn een belangrijke groep uit Amsterdam, dus dit is een uitstekende naam voor ons. We houden ook van de instutionele lading die er bij zo’n naam komt kijken. Een beetje zoals het Stedelijk Museum: alleen al door zo’n naam zijn de verwachtingen hoog.”

“De wens voor een andere naam was er al langer,” zegt Weemhoff. “Maar op een gegeven moment werden we te groot om het nog te veranderen. Het was wachten op een goed alternatief.” Toen het oorspronkelijke Toneelgroep Amsterdam (in 1987 opgericht als fusie van Toneelgroep Centrum en het Publiekstheater) in 2018 zijn naam veranderde in Internationaal Theater Amsterdam, kwam de naam vacant.

Regisseur Ivo van Hove, directeur van het voormalige Toneelgroep Amsterdam (nu ITA) was nog niet op de hoogte van het besluit, zegt Weemhoff. Hij was nog niet bereikbaar voor commentaar. “We hebben hem net gemaild,” zegt Weemhoff. ITA is een partner van het gezelschap, beaamt hij. “Maar we denken dat dit soort goede ideeën toch sneuvelen als je het rationeel gaat beoordelen.”

Twintig jaar broeden

Gezien de reputatie van het gezelschap is Weemhoff zich ervan bewust dat de naamsverandering als een grap kan worden geïnterpreteerd. “Dat is het niet. Het publiek zal moeten wennen, daarom zal tot nader order een verwijzing naar de oude naam worden toegevoegd in alle uitingen. Maar het zal snel ingeburgerd raken. Volgend seizoen heeft niemand het er meer over.”

‘Twintig jaar hebben we op een alternatief gebroed,’ schrijven ze in het persbericht. ‘De nieuwe naam moest uitdragen waar we goed in zijn, een groot publiek aanspreken en een paraplu zijn voor de veelvormigheid van ons werk en de verschillende artistieke stemmen van het gezelschap. Een alomvattende naam die in een oogopslag vertelt wie we zijn en die naadloos aansluit op onze reputatie van toe-eigening en kunsthistorisch bewustzijn, brutaliteit en experiment.’

Ontregelend

De Warme Winkel bestaat uit Vincent Rietveld, Ward Weemhoff en Florian Myjer. Ze staan bekend om hun scherpe, soms ontregelende voorstellingen, waaronder Achterkant, waarin ze op het podium een voorstelling van Ivo van Hove tot een heel eigen voorstelling omvormden. Recent bouwden ze middenin de eerste lockdown in Amsterdam het Peepshow Palace, een coronaproof theater waar het publiek in een gedesinfecteerde privécabine kon genieten van meer dan 120 voorstellingen en concerten van artiesten die vanwege corona geen speelplekken meer hadden.

In mei opent toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel) samen met theatercollectief BOG. de eerste Amsterdamse theaterbroedplaats achter station Sloterdijk: De Sloot. Een werkplaats voor theatermakers, met een volwaardige vlakke vloer-theaterzaal, een kleinere zaal, repetitieruimtes, werkateliers en een groot café-restaurant.