Theaterdroom Koningkerk ligt stil door Wij Zijn Hier

Als we van de politie moeten vertrekken, doen we dat. We hebben geen andere keus

Bij binnenkomst schudt Balkissoon handen met enkele bewoners. Hij kijkt geërgerd naar de enorme stapel stoelen die in de hoek van een kamer zijn geschoven en wijst op het afval op de vloer.



Balkissoon blijft zakelijk en heeft veel weg van een huisbaas, maar benadrukt dat hij zichzelf echt niet in die rol wil plaatsen. "Ze kunnen hier niet wonen. Ik zie dit als inbraak."



Aangifte

Hij heeft aangifte gedaan, want zolang de asielzoekers in de kerk bivakkeren kan hij zijn droom niet verwezenlijken. De vervallen kerk heeft hij in 2011 uit eigen zak betaald. Bij de restauratie is hij nauw betrokken.



Hij rolt zijn bouwtekeningen open: een theater en een grand café op de begane grond. "Het is ideaal voor een theater," zegt hij en hij maakt een breed gebaar naar het schip van de kerk.



Om de boel rendabel te maken worden aan de linkergevel van de kerk hotelkamers gebouwd. Ook in de voormalige pastorie komen hotelkamers.



Dansstudio's

De uit Guyana afkomstige ondernemer heeft vorig jaar ook een cultureel centrum gemaakt in De Baarsjes. In de voormalige Chassékerk en het parochiegebouw zijn nu acht dansstudio's waar klassiek en jazz wordt gedanst. Gasten van over de hele wereld komen daar over de vloer, maar ook de buurt heeft het complex omarmt. Er is een café, een gymzaal die door schoolkinderen gebruikt mag worden en uiteraard mag ook iedereen zich aanmelden voor dansles.



Zelf was hij ooit ook danser, maar nu wijdt hij zijn tijd aan de ontwikkeling van zijn projecten. Ondanks het succes van Chassé Dance Studios, verliep de onderhandelingen met de gemeente over de omgevingsvergunning voor de Christus Koningkerk niet op rolletjes, maar Balkissoon heeft een lange adem. Hij gelooft heilig in zijn visie: "Het gebouw is niet van mij, maar van de buurt. Als ik er morgen niet meer ben, staat het er nog steeds. Ik wil dat het een plek wordt waar alle soorten mensen kunnen samenkomen."