Theater De Roode Bioscoop ontslaat al zijn medewerkers

Theater De Roode Bioscoop op het Haarlemmerplein. Beeld Roode Bioscoop

Wat er daarna gebeurt, is nog onduidelijk. Voorzitter van het bestuur Karin Klooster hoopt een faillissement van het theater, dat al sinds 1913 bestaat, te voorkomen. “Het enige dat we willen is de tent openhouden. Het is zo’n belangrijke plek voor de buurt en de stad.”

De ontslagen noemt Klooster ‘heel triest’, maar ‘de enige stap die nu te nemen is’. “Ons theater heeft 70 stoelen, maar kan door de coronamaatregelen momenteel maar 18 bezoekers ontvangen. We teren ernstig in op onze reserves. Er is vanaf januari simpelweg geen geld meer om de salarissen te betalen.”

De programmering die loopt tot eind december wordt wel uitgespeeld. Klooster: “We beraden ons er op hoe we daarna verder moeten. Maar het doel is het voortbestaan van het theater.”