Theater de Meervaart komt in de Sloterplas, ondanks protest

Beeld Hollandse Hoogte / George Burggraaff

Het hoge woord is eruit. GroenLinks sluit zich aan bij coalitiepartijen D66 en PvdA om aan de oever van de Sloterplas, in het water, zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van een nieuw gebouw voor theater de Meervaart in Nieuw-West. Het doel is nog steeds om het in 2025, het 750-jarig jubileum van de stad, in gebruik te kunnen nemen.

GroenLinksraadslid Nienke van Renssen zal zich woensdagmiddag uitspreken voor de keuze in de Sloterplas, waarmee het doek valt voor de alternatieve locaties. “Zowel de gesprekken met bewoners als de discussie in de stadsdeelcommissie heeft geen duidelijke voorkeur voor een alternatieve locatie opgeleverd,” zegt zij. “Aan de andere kant spreken de ondernemers in het gebied en de directie van de Meervaart zich wel duidelijk uit voor de nieuwbouw in het water. Ook voor ons zijn daarom, alles overwegende, de voordelen van de locatie in het water het grootst.” GroenLinks, D66 en PvdA hebben samen een nipte meerderheid in de raad.

In de zomer van 2020 stemde de raad ook al in meerderheid een nieuw gebouw voor de Meervaart in de Sloterplas. Maar in de beste Amsterdamse traditie – in de Stopera is een raadsbesluit vaak het startpunt in plaats van het sluitstuk van een discussie – barstte een storm van protest en kritiek los. Bewonersorganisaties, natuurbeschermers en andere min of meer belanghebbenden reageerden boos op de investering van bijna 100 miljoen euro in Nieuw-West.

Door een strak geregisseerd participatietraject, onder verantwoordelijkheid van wethouders Van Doorninck (Grondzaken) en Meliani (Cultuur), verslechterden de verhoudingen nog verder. Uit een peiling in november 2020 bleek dat ruwweg de helft van de omwonenden voor, en de helft tegen het project was. Toen in de loop van 2021 bij diverse partijen in de raad vraagtekens ontstonden, boden de wethouders aan dat de raad zich opnieuw mocht uitspreken over de keuze voor een locatie. Ook nieuwbouw op de huidige plek, een nabijgelegen landtong in de Sloterplas en andere opties werden hierbij op tafel gelegd.

Om de participatie serieus te nemen heeft GroenLinks nog een poosje een van deze opties overwogen; nieuwbouw in een hoekje naast de recreatievijver en de Lelylaan. Maar in de raad is hiervoor verder geen steun. Dinsdag meldden diverse oppositiepartijen zoals Partij voor de Dieren, VVD en JA21 dat zij liever nieuwbouw willen op de huidige plek van het theater. Maar dat is voor GroenLinks, D66 en PvdA geen optie, omdat de Meervaart dan jaren buiten bedrijf zou zijn. Daarom herbevestigt Van Renssen de oorspronkelijke keuze van haar partij voor een iconisch gebouw op palen in het water.

Ook voor Denk is nieuwbouw in de Sloterplas een acceptabele optie. De verwachting is dat een investeringsbesluit nog voor het einde van het jaar naar de raad wordt gestuurd.