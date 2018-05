Theater Bellevue haalt 30.000 euro voor verbouwing binnen

"Het blijkt dat mensen nog meer liefde voor Bellevue hebben dan we dachten," zegt Jetty Nijenhuis, hoofd publiciteit van het theater. Nog geen twee weken geleden lanceerde het theater een crowdfundactie via voordekunst voor een ingrijpende verbouwing van het pand, dat gelegen is op de Leidsekade, onder de rook van het Leidseplein.



Halverwege de inzameltermijn van 40 dagen is de 30.000 euro al binnen die nodig is om het dertig jaar oude theater een indrukwekkende make-over te geven. Niet alleen kleine renovaties, maar een complete herindeling van de hal, de foyer en aangelegen café en restaurant de Smoeshaan staat voor komende zomer op het programma.



Postervitrines

De begroting voor de verbouwing is hiermee rond. Het theater hoopt nu nog 10.000 euro te kunnen ophalen voor de verdere modernisering van het gebouw. Met het geld worden digitale schermen voor in de hal, nieuwe verlichting en nieuwe postervitrines voor aan de gevel aangeschaft. Nijenhuis: "Dit zijn dingen die ook moeten gebeuren, maar waarvan we dachten dat we die deze zomer nog niet konden realiseren."