The Seafood Shop hoeft voorlopig nog niet dicht

De eigenaren zijn vorige week een kort geding gestart tegen de sluiting die stadsdeel Centrum hen probeert op te leggen.



De gemeente en The Seafood Shop zouden elkaar op vrijdag 8 juni in de rechtbank treffen, maar de eigenaren van de viszaak laten donderdag weten dat het nut daarvan is komen te vervallen.



Stop op toeristenwinkels

De winkel heeft namelijk te horen gekregen dat de zogenaamde begunstigingstermijn is verlengd tot zes weken ná de beslissing op het bezwaar. Voorlopig blijft The Seafood Shop dus open.



The Seafood Shop in de Leidsestraat is amper een half jaar open en als het aan de gemeente ligt blijft het daarbij. In oktober vorig jaar werd een stop op toeristenwinkels in het centrum ingevoerd. Dat betekent onder andere dat nieuwe zaken gericht op 'eten voor snelle consumptie' niet zijn toegestaan.



De kibbeling en broodjes haring van The Seafood Shop vallen daaronder, zo is de onderbouwing van de gemeente voor het willen sluiten van de winkel.