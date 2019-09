The Seafood Shop gaat voor laatste kans

Fons, Fleur en Pepijn de Visscher in hun The Seafood Shop op de Leidsestraat Beeld Jesper Boot

“Er hangt zoveel van af,” zegt Pepijn de Visscher als hij donderdagochtend stipt om acht uur op het perron op Amsterdam-Zuid staat. “Het is onze laatste kans.” Samen met zijn zus, Fleur Gazan de Visscher, en medewerker Karlijn Visser die het frituurmandje uit de viswinkel bij zich draagt, reist hij naar Den Haag om bij de Raad van State het besluit van de gemeente Amsterdam en de voorzieningenrechter aan te vechten.

Volgens de gemeente is The Seafood Shop in de Leidsestraat een snackbar, en dat is in strijd met het bestemmingsplan dat vanaf oktober 2017 geen toeristenwinkels meer toelaat in het centrum. Dat betekent onder andere dat nieuwe zaken gericht op ‘eten voor snelle consumptie’ niet zijn toegestaan. De kibbeling en de haring die in of voor de viswinkel van De Visschers gegeten worden, vallen daaronder, zo is de onderbouwing van de gemeente. Maar in welke viswinkel mag je geen harinkje of portie kibbeling eten, vragen de aanwezigen zich onderweg naar de zitting meermaals hardop af. “Wij kennen de branche. We zijn ermee opgegroeid,” zegt Pepijn De Visscher.

‘Gekunstelde restricties’

Fons de Visscher, die in de wachtruimte in het gebouw van de Raad van State wacht op de rest, was 27 jaar lang visboer in Helmond voor hij een nieuw avontuur aanging in Amsterdam. In 2012 opende hij de eerste The Seafood Bar. Inmiddels hebben vader, zoon en dochter – allemaal mede-eigenaar – drie restaurants in Amsterdam, één in Utrecht en een viswinkel in de Leidsestraat, het lijdend voorwerp van vandaag.

De winkel is nét rendabel en om break-even te spelen zijn minstens 250 klanten per dag nodig. Dat is haalbaar, weten de ondernemers, tenzij er ‘gekunstelde restricties’ worden opgelegd door gemeente.

Toch hebben De Visschers geprobeerd het de gemeente naar de zin te maken door álle vis in te pakken – ook het harinkje dat iemand tijdens het wachten op een grotere bestelling wil eten. Er was onbegrip, mensen herhaalden dat ze het meteen wilde opeten en sommigen liepen boos weg. “Voor ons is het werk dan ook niet meer leuk,” zegt Arjen de Wit, de winkelmanager die donderdag ook naar Den Haag is getogen.

“Het voelt ook helemaal niet gastvrij als je iemand moet vragen de winkel te verlaten omdat er niet gegeten mag worden.” Na twee weken stopten de ondernemers daarom met hun officieuze pilot. “Onze omzet kelderde met 30 procent, terwijl we nog geen 5 procent kunnen missen.”

Twee weken wachten

Vlak voor het hoger beroep van start gaat, sluiten nog twee medewerkers van het familiebedrijf aan. In nog geen uur tijd wordt door de twee partijen opgesomd waarom de viswinkel al dan niet een snackbar is.

“Dit is waarin gefrituurd wordt,” zegt de raadsman van De Visschers, die meermaals benadrukt dat het grootste deel in de vitrine die op de video te zien is niet voor directe consumptie is. Volgens de gemeente gaat het om de uitstraling van de winkel. Over twee weken volgt de uitspraak.

In café een straat achter de Raad van State praat het team van The Seafood Shop na. “Als we er geen vertrouwen in hadden, dan waren we niet in hoger beroep gegaan natuurlijk,” zegt Fleur de Visscher. “Maar omdat ik vorige keer ook een goed gevoel had, verwacht ik nu niet te veel.”

“Wil je een bericht sturen naar de medewerkers?” vraagt winkelmanager De Wit, die de afgelopen tijd ondanks de zorgen positief probeert te blijven voor zijn personeel. “Je hebt het over mensen hun baan. Er wordt zo goed voor je gezorgd als medewerker hier, het personeel vindt hun baan leuk, ik ook. We willen niet dat het stopt. Voor onszelf niet en voor de buurt niet.”

Alles of niets

Veel van de klanten van The Seafood Shop komen uit de omgeving. Zoals de vrouw die om de hoek woont en slecht ter been is. Voordat ze gaat bridgen haalt ze steevast een schaal vis bij The Seafood Shop. De Wit loopt dan altijd even met haar mee naar huis. “We zijn de enige viswinkel in de buurt. We hebben een band met de buurt opgebouwd en dan zegt de gemeente dat we niet bijdragen aan de diversiteit. Nou, waar is nog een viswinkel in de buurt? Als je deze weghaalt, wordt de straat nog minder divers en pak je iets af van de bewoners. Niet van de toeristen.”

Het is alles of niets nu, zegt Pepijn De Visscher: “Als er geen vis meer geconsumeerd mag worden in de winkel gaan we dicht. We kunnen niet anders.”