The Script geeft verrassingsoptreden in Amsterdam

The Script is vrijdag in Amsterdam te vinden. Beeld EPA

Dat kondigt de band aan via Twitter.

‘Amsterdam! We spelen een korte set in Irish Pub Hoopman op het Leidseplein. Wees erbij, dit wil je niet missen’, aldus The Script. Het optreden begint om 14.00 uur.

Dat de groep rond zanger Danny O’Donoghue mogelijk naar Amsterdam zou komen, werd woensdag al een beetje duidelijk. Toen vroeg de band ‘voor een vriend’ of iemand misschien een goede Ierse pub in het centrum van Amsterdam wist.

Binnenkort lanceert The Script zijn zesde album. De eerste single, The Last Time, werd vorige maand gereleaset.