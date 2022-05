The Rolling Stones duiken op in het Rijksmuseum: ‘Wat een eer’

Zakelijk directeur Erik van Ginkel met Keith Richards en Ron Wood voor het Joodse Bruidje van Rembrandt van Rijn op de Eregalerij van het Rijksmuseum Beeld Rijksmuseum

Met een brede glimlach op zijn gezicht staat Erik van Ginkel tussen Keith Richards en Ron Wood in. De directeur van het Rijksmuseum kwam ze niet spontaan tegen; de wereldberoemde mannen besloten een bezoek te brengen aan zijn museum om wat cultuur te snuiven.

‘Wat een eer om deze legendes onze eregalerij te laten zien’, jubelt van Ginkel bij een foto met de heren, die hij op Instagram deelde. Niet alleen Van Ginkel heeft de supersterren ontmoet, ook een medewerkster van het Rijksmuseum mocht Richard en Wood de hand schudden en zelfs samen met Van Ginkel een rondleiding geven.

Patricia, zoals de vrouw heet, is een enorme fan van The Rolling Stones en kan haar geluk niet op. “Die grijns op die foto is nog steeds niet van mijn gezicht. Gelukkiger dan dit ben ik nog nooit geweest en ga ik waarschijnlijk ook nooit meer worden. Ik ben nog steeds helemaal in de wolken van het bezoek,” laat een woordvoerder namens haar weten aan deze site.

The Rolling Stones treden in juni na een afwezigheid van vijf jaar weer op in Nederland, op 13 juni. Het concert vindt plaats in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De show maakt deel uit van de Europese Sixtytournee, naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van de groep. De band treedt ook op in onder meer Madrid, München, Londen, Brussel en Parijs.