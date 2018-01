The Passion zoekt zangtalent uit Zuidoost

Zuidoost is dan het decor van de achtste editie van The Passion. De organisatie zegt 'de veelzijdigheid, maar ook de muzikaliteit van de Bijlmer' op het podium zichtbaar te willen maken en roept daarom een speciaal koor in het leven.



De muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van Jezus wordt jaarlijks live uitgezonden op de televisie. De meeste rollen worden normaal gesproken vervuld door bekende Nederlanders.



Drie repetities

Iedereen die woont of werkt in Zuidoost en van zingen houdt kan zich melden. Ook mensen die in het stadseel naar de kerk gaan mogen auditie doen. Kandidaten moeten beschikbaar zijn voor twee à drie repetities op voorhand en de live-uitzending op 29 maart.



Op 10 februari is een auditiedag. Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 januari inschrijven door een filmpje van zichzelf op te sturen.