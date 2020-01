The Olympic geopend: ‘Leuk, maar niet voor Amsterdammers’

Een show met vuur tijdens de opening van The Olympic. Beeld Elmer van der Marel

“Hóe gaat het heten?” De 22-jarige student Luuk Oppe, die net uit de supermarkt komt lopen op het Stadionplein in Zuid, heeft zich niet beziggehouden met de metamorfose van het gebied. “Waarschijnlijk willen ze toeristen trekken, die dan denken: ik moet dat opzoeken. Het stadion is leuk, maar verder is alles hier spiksplinternieuw en is er weinig geschiedenis te beleven.”

Al sinds hij op de middelbare school zat, fietste hij dagelijks langs het Stadionplein. “Het is wel drukker geworden, een paar jaar geleden zag het er uitgestorven uit.”

Er is inderdaad de afgelopen jaren veel gebeurd in het gebied rondom het Olympisch Stadion. Het stadion is gerenoveerd, er zijn vijfhonderd woningen uit de grond gestampt en nieuwe horeca heeft de buurt gevonden. De bekende oude Citroëngarages zijn opgeknapt en opgewaardeerd tot ‘Move’ en ‘The Garage’, die onder meer een sportwinkel en een restaurant huisvesten.

Donderdagavond werd het Olympisch Kwartier na een licht- en vuurwerkshow, voor zowel buurt als zakenrelaties, heropend door oud-minister Hedy d’Ancona. Een kwarteeuw geleden maakte zij zich hard voor het behoud van het Olympisch Stadion, dat plaats had moeten maken voor woningbouw. “Zelden heb ik zo’n prettig gevoel gehad bij dingen waar ik een stokje voor stak, als toen. Het stadion is onmisbaar. Al die lanen komen erop uit. Hoe konden ze het in hun hoofd halen dat te verwijderen?”

Tijdens de opening is ze ook voor het eerst in de voormalige Citroëngarages geweest. “Het is van zowel binnen als buiten interessanter geworden.”

Waarom die naam?

De 34-jarige architect Benedetta Lenci uit Italië kwam drie jaar geleden in de Stadionbuurt wonen. “Ik heb het zien groeien. Ze hebben het mooi gemaakt. Op zaterdagen is er nu een markt.” De naamswijziging begrijpt ze echter niet. “Misschien willen ze per se Amsterdam in de naam hebben, maar ja, Stadionplein dekt de lading toch wel?”

Ook voor oud-minister d’Ancona doet de naam niet zo veel. “Nou ja, what’s in a name, zou ik zeggen. Ik hoop dat het gebied zo’n prestigieuze naam waarmaakt.”

Buurtbewoner Hugo Arlman (68) heeft een alternatief idee. “Als je het een olympische naam wil geven, moet je iemand bedenken die in 1928 een gouden medaille voor Nederland won.” Hij woont al 25 jaar in de buurt en verzette zich twee jaar geleden tegen de afgeschoten naamswijziging van het Stadionplein naar het ‘Johan Cruijffplein’. “Cruijff heeft niks hier.”

Jan Arends (66) is al meer dan dertig jaar bloemist naast het Stadionplein. “Die heropening werd wel tijd. Drie jaar lang was alles hier opengebroken. Er was niet eens een fietspad.” Naar de opening is hij echter niet geweest. “Ik heb er niet eens een brief van de gemeente over ontvangen.”

Bij Hotel Twenty Eight, pal naast de kiosk van Arends, zijn ze enthousiaster. Manager Elsemiek Giskes (30): “Het plein is echt geüpdatet. Ik vind het heel fijn dat ze oude aspecten bewaard hebben, zoals de Citroëngarages. Ze hebben gekeken hoe ze het beste de oude herkenningspunten moeten bewaren.”

‘Niets te beleven’

De meeste omwonenden en ondernemers blijven ongeroerd door de opening. Zo zegt een medewerker van de Febo, die er al 27 jaar werkt, ‘dat hier toch niets te beleven is’. Student Oppe: “Het is wel duidelijk dat deze heropening niet voor Amsterdammers bedoeld is. Die zullen er niet veel van merken.”

Volgens Arends is de nieuwe identiteit van het plein vooral bedoeld om de buurt chiquer te maken. “Ze rijden hier allemaal rond met bakfietsjes. Dan klinkt Stadionplein toch een beetje boers.”

Arends zal The Olympic Amsterdam niet lang meemaken: dit is het laatste jaar dat hij zijn kiosk runt. “Terwijl ik het meeste over dit plein weet van iedereen hier.”