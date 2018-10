The Next Web verhuist naar NDSM-werf

De conferentie is het Westerpark naar eigen zeggen na tien jaar 'ontgroeid'. De NDSM-werf is twee keer zo groot, waardoor TNW in 2019 plek heeft voor 17.500 bezoekers. Dit jaar waren dat er 15.000. Waar het evenement voorheen telkens vijf dagen duurde, gaat het volgend jaar terug naar twee.



De organisatie rept in de blogpost ook over 'groeipijnen' waarmee het in het Westerpark te maken kreeg. Hoewel het niet met naam benoemd wordt, zal de afwikkeling van de conferentie dit jaar ongetwijfeld één van die problemen zijn.



Om al haar gasten kwijt te kunnen had TNW een grote tent op het grasveld in het park gezet. Eenmaal opgeruimd bleek dat die een behoorlijke bruine vlek had achtergelaten. De schade die ontstond is op TNW verhaald, en volgens stadsdeel West ook ruimschoots op tijd vergoed. Om hoeveel het precies ging is nooit bekendgemaakt.