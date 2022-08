The Harbour Club Oost gesloten na explosie voor de deur, en eerdere incidenten

The Harbour Club Oost, de ochtend na de explosie van 10 augustus. Beeld Het Parool

De ontploffing was woensdagnacht om 02.45 uur toen niemand in het gebouw aanwezig was. De voordeur en enkele ramen raakten beschadigd. Getuigen zagen twee personen op een scooter wegvluchten.

In een reactie laat The Harbour Club weten ‘geschokt' te zijn door het besluit van de gemeente Amsterdam. ‘Het verbaast ons ten zeerste dat dit besluit zeven dagen na het incident is genomen. De afgelopen week waren wij zonder enig probleem geopend’, schrijven zij in een bericht op Instagram. Ook zegt de club het te 'betreuren' dat dit besluit ‘zonder enige onderbouwing naar ons toe' is genomen.

Eerder doelwit

The Harbour Club was eerder doelwit van incidenten die de gemeente meewoog bij de vraag of het verantwoord is de zaken open te laten.

De club werd in juli 2021 getroffen door een kleine explosie en een brand, waarbij de politie uitging van brandstichting. In mei 2019 werd het restaurant ’s nachts beschoten vanaf een scooter. Een maand geleden probeerden onbekenden twee slachtoffers te beroven, waarschijnlijk van een exclusief horloge.

Na de laatste explosie kwamen buren erachter dat ze nog tot 17 augustus bezwaar konden maken tegen de recente verlening van de exploitatievergunning. Stadsdeel Oost kreeg donderdag het eerste bezwaarschrift binnen.