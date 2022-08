The Harbour Club Oost en café In the City 6 maanden dicht na explosies voor deur

The Harbour Club Oost, de ochtend na de explosie van 10 augustus. Beeld Het Parool

De ontploffing voor The Harbour Club gebeurde in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 augustus, die voor In the City was 2 nachten daarvoor.

Met de tijdelijke sluiting van beide horecazaken wil de gemeente de ‘openbare orde onmiddellijk en duurzaam herstellen’. De gemeente wijst erop dat in de directe omgeving van The Harbour Club (sinds kort) veel mensen wonen en een hotel is gevestigd. Verschillende hotelgasten hebben aangegeven dat de ontploffing van woensdagnacht ‘voelde alsof een aanslag werd gepleegd’.

Eerder doelwit

Ook weegt mee dat dit niet het eerste incident bij The Harbour Club is. Zo brak in 2016 brand uit bij Café The Harbour Club, in het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid. Die brand was vermoedelijk aangestoken. Ook in 2021 werd de club getroffen door een kleine explosie en een brand, waarbij de politie eveneens uitgaat van brandstichting. In mei 2019 werd het restaurant ’s nachts beschoten vanaf een scooter. Vorig jaar ging een geïmproviseerd explosief af op het terras en een maand geleden probeerden onbekenden twee slachtoffers te beroven, waarschijnlijk van een exclusief horloge.

‘Het is mijn beleid bij dit soort ernstige incidenten de inrichting voor onbepaalde tijd te sluiten,’ schrijft burgemeester Femke Halsema in een persverklaring. Toch hoeft The Harbour Club niet permanent dicht. Na zes maanden weegt de gemeente opnieuw af of de sluiting moet worden verlengd, aldus Halsema in de persverklaring. Ze benadrukt dat in haar overweging mee zal spelen of The Harbour Club maatregelen neemt om nieuwe incidenten te voorkomen. De tijdelijke sluiting gaat per direct in.

The Harbour Club ‘geschokt’

In een reactie laat The Harbour Club weten ‘geschokt’ te zijn door het besluit de zaak tijdelijk te sluiten. ‘Het verbaast ons ten zeerste dat dit besluit zeven dagen na het incident is genomen. De afgelopen week waren wij zonder enig probleem geopend’, schrijft de club in een bericht op Instagram. Ook zegt die het te ‘betreuren’ dat dit besluit ‘zonder enige onderbouwing naar ons toe’ is genomen.

Na de recentste explosie kwamen buren erachter dat ze nog tot 17 augustus bezwaar konden maken tegen de recente verlening van de exploitatievergunning. Stadsdeel Oost kreeg donderdag het eerste bezwaarschrift binnen.

Ook de sluiting van In the City is mede vanwege eerder geweld. Twee jongens uit de Diamantbuurt hadden in februari 2017 een granaat op de deurmat gelegd.