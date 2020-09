The Avocado Show breidt uit met 19 vestigingen

Enkele jaren geleden opende The Avocado Show, opgericht door ondernemer Ron Simpson en Julien Zaal, een eerste restaurant in de Pijp. Vanaf dag één was het razend populair. De komende maanden opent de inmiddels franchise negentien nieuwe vestigingen in Europa, onder andere in Madrid, Londen en Parijs.

“Van alle landen en werelddelen kregen we aanvragen voor een franchise,” vertelt Simpson, die vooraf niet had gedacht dat het concept zó groot zou worden. “Toen we met The Avocado Show begonnen, wilden we gewoon een restaurantje in de Pijp. Vijf dagen later bleek al dat het veel meer dan dat ging worden. Maar voor een franchise waren we toen nog niet klaar.”

The Avocado Show staat bekend om hun ‘Pretty Healthy Food’: gerechten gemaakt van duurzame avocado’s die erg ‘instagrammable’ worden gepresenteerd. Naast het restaurant is een merchandisecollectie ontwikkeld en ook kwamen de oprichters met een kookboek, eigen Avocado Fries en een documentaire.

“Wat de avocado zo populair maakt, is dat het een icoon is voor gezond, lekker en mooi eten,” vertelt Simpson. “De avocado is, zeker in tijden van de pandemie, belangrijker dan ooit, want men wil graag gezonder eten.” Maar ook ‘de show’ trekt bezoekers aan. “Mensen willen ook een stukje beleving, mooi fooddesign, dat telt ook mee. En dat bieden wij.”

Baby

In de afgelopen jaren hebben de oprichters de tijd genomen om de franchise goed op te zetten. In Brussel is in 2018 het eerste restaurant over de grens geopend, en ‘dat ging als een trein’. Toen werd besloten verder te gaan kijken, met de negentien nieuwe vestigingen als resultaat. “Het is een mooi begin waar vanuit we verder kunnen bouwen.”

Hoewel steden als Londen, Madrid en Parijs voor Simpson ‘dromen zijn die uitkomen’, blijft Amsterdam toch zijn ‘baby’. “Een nieuwe franchise is gebaseerd op een systeem, maar dat is de eerste niet,” zegt hij. “Het restaurant in de Pijp zal dan ook altijd extra bijzonder blijven.”