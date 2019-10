Tevreden Van der Laan waakt over de stad vanaf Paradiso

Fiets je binnenkort langs de bekendste poptempel van de stad, kijk dan even omhoog. Daar siert nu een klein bronzen beeld van Eberhard van der Laan, gemaakt door kunstenaar Frankey.

Het beeld is klein, slechts 60 centimeter, maar tegelijk is het een groot eerbetoon aan de overleden Amsterdamse burgemeester. Het is gemaakt door kunstenaar Frankey, bekend van zijn serie Streetart Frankey die wekelijks te zien is in Het Parool.

De kunstenaar werd door Paradiso gevraagd om een kunstwerk te maken. Hij koos voor een eerbetoon aan Van der Laan, zaterdag is het twee jaar geleden dat hij overleed, vanwege de overeenkomsten tussen de burgemeester en de poptempel als samenbrengers van mensen in de stad. “Ik liep al een tijd rond met het idee om iets over Van der Laan te maken, ik vond hem een fijne burgemeester. Maar hoe beeld je een burgemeester af? Ik vond het een leuk idee om hem te laten zitten, dat gebeurt niet zoveel,” vertelt de kunstenaar.

‘Mooi stadje hè’

Het bronzen beeld toont Van der Laan achteroverleunend, genietend van ‘zijn mooie stadje’, vertelt Frankey. “Ik zag een video van een interview met Van der Laan in De Balie, waarbij hij tevreden zat te luisteren met zijn voeten over elkaar en dat vond ik een hele toffe houding, heel tevreden en sympathiek. Toen kwam ik op het idee om hem op deze manier af te beelden. Op de onderkant staat ‘mooi stadje hè’ gegraveerd, als verwijzing naar die bekende uitspraak van hem.”

Jeldau Kwikkel, programmamaker bij Paradiso, is blij met het onderwerp: “Het is een subtiele herinnering aan zijn nalatenschap en zijn laatste woorden aan de stad: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’. Zo houdt hij ons vanaf ons dak toch nog een beetje in de gaten.”

Frankey beaamt dat. “Als je hem zo tevreden kijkend ziet zitten, dan denk je: wat een goedzak. Laten we die boodschap van hem onthouden.”

Beeld Frankey